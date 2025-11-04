Güney Sudan'da 2011 yılından bu yana görevde olan geçiş hükümetindeki siyasi belirsizlik devam ediyor. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 2 ay önce gelen Maliye Bakanı Athian Diing Athian'ın yetkisine dün son verildiğini açıkladı. Güney Sudan devlet televizyon kanalı SSBC, Diing yerine Barnaba Bak Chol'un atandığını bildirdi.

Yetkililer, henüz Athian'ın görevden alınmasına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Yeni Maliye Bakanı Barnaba Bak Chol'un, Ağustos 2023-Mart 2024 tarihleri arasında da Maliye Bakanı olarak görev yaptığı biliniyor. Söz konusu değişiklikle Güney Sudan'daki Maliye Bakanlığı koltuğu 2020 yılından bu yana 8. kez el değiştirmiş oldu.



ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI DA DEĞİŞTİ

Güney Sudan'da Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğu da el değiştirdi. Devlet televizyonunda yayımlanan kararnamede, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Madut Biar Yel'in görevine son verildiği ve yerine Kiir'in yakın müttefiki Tut Gatluak Manimeh'in getirildiği belirtildi.

Barnaba Bak Chol'a benzer şekilde Tut Gatluak Manimeh'in de 2016-2024 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptığı ve Devlet Başkanı Kiir'in bölge siyaseti ile Sudan'daki iç savaşta barışın sağlanma sürecinde önemli rol oynadığı biliniyor.

Analistler, Devlet Başkanı Mayardit'in kontrolü elinde tutmak için Güney Sudan'ın askeri ve siyasi kadrosunda sık değişiklikler yaparak silahlı mücadele ve nihai halefiyle mücadele ettiğini öne sürüyor.



GÜNEY SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Devlet Başkanı Mayardit ve Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı birlikler arasında 2013-2018 yılları arasında iç savaş yaşanmış, 2018 yılında ise taraflar arasında güç paylaşımını öngören barış anlaşması imzalanmıştı. Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasına liderlik eden Salva Kiir Mayardit, 2013'te başlayan iç savaş nedeniyle ülkenin tek lideri olarak görev yaptı.