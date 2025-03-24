Göreve başlayan Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı şaşırttı. Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Cevdet Ertürkmen belediye başkan vekili olarak atandı. Şahan’la birlikte yargılanan yedi sanıktan bazılarının tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, belediye yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı.

Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol’un istifasının ardından Ertürkmen, yeni görevine başladı. Şişli Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla atamayı duyurdu.

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilince ilk icraat dikkat çekti. Belediye binasında, Atatürk’ün portresinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının da eklendiği görüldü. Bu değişiklik, kamuoyunda farklı yorumlara yol açarken, Ertürkmen’in belediyede yeni bir yönetim anlayışı benimseyeceği sinyali olarak değerlendirildi.