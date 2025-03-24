Göreve başlayan Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı şaşırttı. Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen görevine başladı. Ertürkmen’in ilk icraatı dikkat çekerken, belediye yönetiminde yeni bir dönemin başladığı mesajı verildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Cevdet Ertürkmen belediye başkan vekili olarak atandı. Şahan’la birlikte yargılanan yedi sanıktan bazılarının tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, belediye yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı.

sss.jpg

Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol’un istifasının ardından Ertürkmen, yeni görevine başladı. Şişli Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla atamayı duyurdu.

.jpg

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilince ilk icraat dikkat çekti. Belediye binasında, Atatürk’ün portresinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının da eklendiği görüldü. Bu değişiklik, kamuoyunda farklı yorumlara yol açarken, Ertürkmen’in belediyede yeni bir yönetim anlayışı benimseyeceği sinyali olarak değerlendirildi.

Son Haberler
Kahramanmaraş’ta bir haftada 49 tutuklama
Kahramanmaraş’ta bir haftada 49 tutuklama
Fenerbahçe’de büyük belirsizlik: Forvette kim oynayacak?
Fenerbahçe’de büyük belirsizlik: Forvette kim oynayacak?
Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar’da iftar verdi
Büyükşehir Belediyesi, Balkanlar’da iftar verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'konser' soruşturması
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'konser' soruşturması
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bin 133 şüpheli gözaltına alındı