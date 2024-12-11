Göreve iade edilen 2 emniyet müdürü yeniden gözaltına alındı! Bahçeli darbeci demişti

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve aynı şubede müdür yardımcısı olan Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bünyesinde ortaya çıkan gizli tanık skandalı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca açığa alındı.

Üç polis müdüründen Çelik ve Demircan, Kaplan soruşturması çerçevesinde gizli tanık olan Serdar Sertçelik’in yurtdışına kaçmasının ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Adli soruşturma sürerken, İçişleri Bakanlığı skandalın detaylarının ortaya çıkarılması amacıyla müfettiş görevlendirmesi yaptı. Müfettiş talebiyle Çelik, Öner ve Demircan açığa alındı. Fakat geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla üç polis müdürü yeniden aktif göreve döndü.

YENİDEN GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre Murat Çelik ve Şevket Demircan yeniden gözaltına alındı.

Çelik ve Demircan, emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. İki ismin ifade işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

'DARBECİ' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Emniyeti’nde yaşananları “hükümete yönelik darbe girişimi” olarak değerlendirmişti. Bahçeli, olaya adı karışan polisler için “darbeci” demişti.

Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bilgilendirildikten sonra ise darbe iddiasından vazgeçmişti.