Görevi başındaki personellerle bir araya gelindi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Görevi başındaki personellerle bir araya gelindi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek görev başındaki personellerle buluştu.

Ziyaret sırasında, ilçenin emniyet durumu hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Kahraman, güvenlik birimlerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Kahraman, personelle yaptığı görüşmelerde, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gösterilen özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için alınan önlemlerin önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

Ziyaretin ardından Kaymakam Kahraman, ilçenin güvenlik stratejilerinin daha etkin bir şekilde uygulanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Görevi başındaki personellerle bir araya gelindi

Görevi başındaki personellerle bir araya gelindi

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