Görevimiz tehlike: Üç kedinin güvercin avlama macerası

Üç sokak kedisinin arabanın kaputundaki güvercini avlamaya çalıştığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral oldu.

Arabanın kaputuna konan bir güvercini fark eden üç kafadar kedi, avlarını yakalamak için harekete geçti. Arabanın tekerleğinin önünden güvercini gözleyen kediler, sessizce ve dikkatlice avlarına yaklaşmaya çalıştı. Ancak, bir kedinin kaputa atlayarak güvercini yakalama girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Güvercinin hızla uçup gitmesinin ardından kedilerin uzaktan mahsun gözlerle güvercini izlediği anlar, izleyenleri kahkahaya boğdu.