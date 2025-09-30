Görevliye bıçaklı saldırı! Metroda dehşet

New York kentinde bir metro çalışanı raylarda yürüdüğü esnada boğazından bıçaklandı. Tüyler ürperten olay dünya çapında yankı uyandırdı. Olayın ardından saldırgan kaçtı.

METRODA DEHŞET



Pazartesi günü yerel saatle 22.30 sularında New York metrosunun Crown Heights'taki Nostrand Caddesi mevkiinde elektrik bakım teknisyeni olarak görevli olan 64 yaşındaki bir adam, raylarda yürüyen bir kişiyi raylardan çıkması için uyardı.

YANINDA BULUNDURDUĞU KESİCİ ALETİ BOĞAZINA SAPLADI

Teknisyenin uyarılarını dikkate almayan kişi, yanında bulundurduğu kesici aleti 64 yaşındaki adamın boğazına sapladı.

Dehşete düşüren olaya tanıklık eden çevredekilerin ihbarı üzerine metro tüneline çok sayıda ekip sevk edildi.

SALDIRGAN KAÇTI

New York Post'ta yer alan habere göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan açıklama yapan New York polisi, olay yerinden kaçan saldırganın siyah beyaz bir gömlek giyen, esmer tenli ince yapılı bir erkek olduğunu belirtti.

