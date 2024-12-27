Gorille yakalanan Tayland'daki şüphelinin çiftliğine baskın düzenlendi: Çıkanlar şoke etti

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye üzerinden Bangkok'a gönderilmek üzere Nijerya'dan yola çıkan goril yavrusunun ele geçirilmişti.

Bunun ardından Tayland polisi, kaçakçılık şüphelisinin çiftliğine baskın düzenlendiğini açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğu ifade edildi.

Çiftliğin hayvan ticareti yapmak için gerekli lisanslara sahip olduğu ancak çiftlikte bulunan hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

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