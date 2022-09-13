Görkem Sevindik oğlu ile görüntülendi. Baba oğul alışverişe çıktı

Oyuncu Görkem Sevindik, geçtiğimiz yıl Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız dünyaevine girdi ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sevindik, geçtiğimiz gün oğlu ile birlikte Vadistanbul'da görüntülendi.

Kısa süre alışveriş merkezinde kalan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, spor ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yaptı. Oğlu kucağında, puseti elinde samimiyetle objektiflere poz veren Sevindik, farklı mağazalarda da küçük bir gezinti yaptıktan sonra vale noktasındaki aracını teslim alıp alışveriş merkezinden ayrıldı.

