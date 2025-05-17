Görkemli semtin tarihi kitaplaştı

Gazeteci Hüseyin Irmak’ın 25 yıllık birikimle kaleme aldığı “Gidelim Tatavla’ya-Görkemini Yitirmeyen Semt: Kurtuluş”, istos yayın tarafından 656 sayfalık kapsamlı bir eser olarak okuyucuyla buluştu.

Kurtuluş’un tarihini sosyolojik ve kültürel derinlikle ele alan kitap, semtin geçmişten günümüze dönüşümünü gözler önüne seriyor. Irmak, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği semti, “İnsanın büyüdüğü yerde yaşlanması güzel” diyerek tarif ediyor ve çalışmasını kolektif bir tanıklık olarak nitelendiriyor.

Kitap, kuru bir tarih anlatısından çok, yaşanmışlıkların izini sürüyor. Irmak, yaklaşık 55 yıllık gözlemlerini, kendi kuşağından Kurtuluşluların anılarıyla harmanlayarak semtin ruhunu yansıtıyor.

Bilim insanlarından sanatçılara, kabadayılardan meczuplara, müziğinden karnavalına, lezzet duraklarından kır bahçelerine kadar Kurtuluş’un tüm renkleri kitapta yer buluyor. Yazar, semtin diasporasını oluşturan ve dünyanın dört bir yanına dağılan Kurtuluşluların hikayelerine de dikkat çekiyor.

Atina’da yaşayan bir Kurtuluşlunun önsöz kaleme aldığı eserde, çok sayıda tarihi fotoğraf da bulunuyor. İçerden bir bakış açısıyla yazılan kitap, Kurtuluş’ta yaşamış ya da yolu semtten geçmiş herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Kaynak eser niteliği taşıyacağı belirtilen kitap, ilk kez 12-13 Nisan 2025’te Kurtuluş Gençlik Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Hüseyin Irmak, Kurtuluş’un sadece bir semt değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Kitap, semtin çok kültürlü dokusunu ve tarihini korumak isteyenler için eşsiz bir kaynak sunuyor.