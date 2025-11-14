Uluslararası bilim camiası, diyabet hastalığının sadece genel sağlığı değil, aynı zamanda gözleri de ciddi şekilde tehdit ettiğine dair endişe verici bulguları gündeme taşıdı.

Yapılan son araştırmalar, şeker hastalığının, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom ve katarakt gelişme olasılığını normal popülasyona kıyasla belirgin ölçüde yükselttiğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER KONUŞTU: RİSK İKİYE KATLANDI

Diyabetin, gözün en hassas yapılarından biri olan retinadaki küçük kan damarlarına verdiği hasarla bilinen diyabetik retinopatiye yol açtığı uzun süredir biliniyordu. Ancak, özellikle glokom ve katarakt üzerindeki etkisi, yeni çalışmalarla daha çarpıcı bir şekilde ifade edildi.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO) üyesi ve Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Evelyn Reed, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Reed, "Diyabetik bireylerde glokom gelişme ihtimali, diyabeti olmayanlara göre yaklaşık iki kat daha fazla" ifadesini kullandı ve ekledi: "Yüksek kan şekeri seviyelerinin, göz içindeki sıvı dengesini bozarak göz içi basıncının yükselmesine zemin hazırladığını gözlemledik. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde körlüğe neden olabilen optik sinir hasarını tetikliyor."

ERKEN KATARAKT GELİŞİMİ TETİKLENDİ

Diyabetin bir diğer yıkıcı etkisi de katarakt oluşumunu hızlandırması oldu. Gözün merceğinin saydamlığını yitirmesi anlamına gelen katarakt, normalde yaşlılıkla ilişkilendirilirken, diyabet hastalarında daha erken yaşlarda ve daha hızlı ilerlediği tespit edildi.

Berlin Charite Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Oftalmoloji Profesörü Dr. Rainer Guthoff, bilimsel çalışmalara dayanarak bir değerlendirme paylaştı.

Dr. Guthoff, "Göz merceği, ihtiyaç duyduğu glikozu göz sıvısından temin eder. Diyabet nedeniyle bu sıvıda artan glikoz, mercekteki proteinlere zarar vererek erken yaşta ve hızlı ilerleyen katarakt gelişimine neden oldu" dedi ve erken teşhisin önemine dikkat çekti.

UZMAN UYARISI: KONTROL HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, diyabetin yol açtığı bu göz hastalıklarının çoğunlukla erken evrelerde belirti vermediğini, bu yüzden düzenli göz muayenelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü'nden (NICE) Prof. Jeremy Miles, diyabet hastalarına net bir çağrıda bulundu.

Prof. Miles, "Diyabete bağlı görme kaybının yüzde 90'ı tedavi ile önlenebilir bir durumdur. Hastaların kan şekeri düzeylerini titizlikle kontrol altında tutmaları ve yılda en az bir kez detaylı göz dibi muayenesi yaptırmaları, ilerleyen dönemde geri dönüşü olmayan görme kayıplarının önüne geçmek için kritik bir adım oldu" şeklinde konuştu.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında, diyabet tanısı alan bireylerin göz sağlıklarını korumak adına kan şekeri yönetimini önceliklendirmeleri ve düzenli oftalmolojik kontrolleri aksatmamaları gerektiği bir kez daha kesinleşti.