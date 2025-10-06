Görme engelli eğitmen öğrencilerine ’bağımsızlığı’ armağan ediyor

Kocaeli'de görme engelli eğitmen Sinan Avcı, kendi tecrübelerinden yola çıkarak verdiği eğitimlerle görme engelli bireylerin sokağa tek başına çıkmasını sağlıyor. Ancak Avcı, kazanılan bu özgüvenin önündeki en büyük engelin yollardaki duyarsızlık olduğuna dikkati çekerek vatandaşlara "sarı çizgilere saygı" çağrısı yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'teki eski Vinsan Kampüsü'nde hayata geçirdiği merkez, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak ve ailelerine destek olmak amacıyla uzman eğitmenlerle hizmet veriyor. Merkezde eğitmenlik yapan yüzde 90 görme engelli Sinan Avcı (27) da, kendisi gibi görme engelli bireylere baston kullanımı ve Braille alfabesi eğitimi vererek onların hayata bağımsızca katılmalarını sağlıyor.

Merkezde eğitimlere katılan bireyler, Avcı'nın öncülüğünde aldıkları eğitimlerle hem özgüven kazanıyor hem de hayata daha güçlü tutunuyor.

"HAYATLARINI DAHA AKTİF HALE GETİRİYORUZ"

Görme engellilere bastonun nasıl kullanılacağını dışarıda birebir uygulamalı olarak öğrettiğini belirten Avcı, "Ayrıca Braille alfabesi, Kur'an-ı Kerim eğitimi, golbol ve satranç gibi sosyal ve sportif faaliyetlerle hayatlarını daha aktif hale getiriyoruz. Onlara dışarıda yürürken, kaldırımda ya da karşıdan karşıya geçerken en ince detayları aktarmaya çalışıyorum" dedi.

"TAVSİYEM, MUTLAKA BASTON EĞİTİMİ ALMANIZDIR"

Baston kullanmanın sanıldığı kadar zor olmadığını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Hayat devam ediyor. Bu süreçte dışarı çıkmak ve tek başına bir şeyler yapmak gerekir. Anne babamız ya da aile fertleri bir noktaya kadar yardımcı olabilir ama bireyin kendini geliştirmesi gerekir. Baston kullanmak ve özgürce dolaşmak sanıldığı kadar zor değildir. Tavsiyem, mutlaka baston eğitimi almanızdır."

"İNSANLARIN DAHA DUYARLI OLMASI GEREKİYOR"

Avcı, günlük hayatta karşılaştıkları en büyük zorluklardan birinin ise yaya yollarının ve sarı çizgilerin işgal edilmesi olduğunu ifade etti. Toplumsal duyarlılık çağrısında bulunan Avcı, "Sarı çizgiler bizim için çok önemli. Ancak esnaf tezgahlarını ya da masalarını, sürücüler ise araçlarını bu çizgilerin üzerine koyunca ilerleyemiyoruz. Bu durum sadece görme engelliler için değil, tekerlekli sandalyeli bireyler için de sorun. İnsanların daha duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

"AZİM VE İSTEK OLDUKTAN SONRA BAŞARI GELİYOR"

Merkezde eğitim alan öğrencilerden Eren Aladağ ise bağımsız hareketini geliştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Buraya başlamadan önce özgüvenim çok zayıftı, bastonum da eskiydi. Uzun yollarda ya da şehir içinde tek başıma dolaşmakta zorlanıyordum. Sinan Hocam sayesinde özgüven kazandım. Buradan bütün görme engellilere sesleniyorum. Azim ve istek olduktan sonra başarı geliyor."

Aladağ, kaldırımların işgal edilmesinin kendilerini çok zorladığını yineleyerek, insanların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.