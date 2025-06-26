Görme engelli vatandaşın yardımına polis koştu



Efeler Mahallesi’nde ikamet eden Alattin Dinç (55), günlük işlerini tek başına halletmekte zorlanınca çareyi devletten yardım istemekte buldu. Polis ekipleri, kısa sürede Dinç’in evine ulaştı. Ekip aracına alınan Dinç, gerekli banka işlemlerini tamamladıktan sonra evine kadar eşlik edilerek güvenli şekilde ulaştırıldı.



Devletin sağladığı bu destek karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Alattin Dinç, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle ekiplere teşekkür etti.

Polis ekipleri ile Dinç arasında geçen sıcak diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.