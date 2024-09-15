Görme engelli vatandaşlarının cep telefonunu çalan şahıstan pişkin açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Görme engelli vatandaşlarının cep telefonunu çalan şahıstan pişkin açıklama

Ankara'da, görme engelli vatandaşların cep telefonlarını çalan hırsız ve telefonları sattığı kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da, görme engelli vatandaşların cep telefonlarını çalan bir hırsız ve çalıntı telefonları satın alan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

L.U. (40) adlı şahsın, metro istasyonlarında yardım etme bahanesiyle yanına yaklaştığı görme engelli kişilerin cep telefonlarını çaldığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, beş farklı metro istasyonunda gerçekleştirdikleri gözetlemeler sonucunda şüpheliyi Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı telefonları satın alan kişi de kısa süre içinde yakalanırken, ele geçirilen telefonlar sahiplerine teslim edildi.

L.U.'nun ifadesinde suçunu kabul ettiği ve "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim" dediği öğrenildi. Şahsın toplamda 32 suç kaydı bulunduğu, adına açılmış dokuz farklı dosyanın olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği, benzer suçları işleyen beş farklı kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

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