Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde Yenişehir ilçesindeki bir otelde organize edilen şampiyonanın dördüncü gününde final müsabakaları yapıldı.
Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya adına 100'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye adına 8 milli sporcu yarıştı.
Kadınlar ve erkekler kategorisindeki müsabakalarda "bench press", "squad" ve "deadlift" disiplinlerinde madalya mücadelesi verildi.
Organizasyonda 5'i altın, 1'i gümüş, 8'i bronz 14 madalya kazanan Türkiye, şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.
Müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.
Şampiyonada Ukrayna (29 altın, 12 gümüş, 2 bronz) ve Rusya (tarafsız ülke) 43'er madalya (24 altın, 15 gümüş, 4 bronz), Türkiye 14 madalya (5 altın, 1 gümüş, 8 bronz), Gürcistan 10 madalya (5 altın, 2 gümüş, 3 bronz), Kenya 15 madalya (2 altın, 6 gümüş, 7 bronz) kazanma başarısını gösterdi.