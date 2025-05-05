Görme engellilerden kültür gezisi hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi

Samsun'un kültürel zenginliğiyle öne çıkan Vezirköprü ilçesinde gerçekleşen gezide, dernek üyeleri rehber Bünyamin Kıvrak eşliğinde ilçedeki tarihi yapıları tek tek gezerek, ilçenin kültürel geçmişi hakkında bilgi aldı.

Görme engelli bireyler, rehber anlatımıyla birlikte tarihi yapıları adeta zihinlerinde canlandırarak kültürel bir yolculuğa çıktı. Gezinin sonunda hem dinlenme hem de dayanışma imkânı bulan katılımcılar, verimli bir kültür gezisini tamamlamış oldu.

Gezi sonrası açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, "Yapılan her gezi insanların ufkunu açar, hayat bakış açılarını değiştirir. Bundan sonraki süreçte kültür ağırlıklı etkinlik ve gezilerimiz artarak devam edecek" dedi.