Görme ve işitme engelli köpek inşaat çukura düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Görme ve işitme engelli köpek inşaat çukura düştü

Antalya'da, görme ve işitme engelli 13 yaşındaki "Çarşaf" isimli köpek düştüğü inşaat sahasından itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1316 Sokak'ta goturan Emine Yanık'ın "Çarşaf" isimli köpeği inşaat alanı için açılan boşluğa düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Yanık, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği battaniye içine sararak çıkarttı. İtfaiye erleri, köpeği sarılı olduğu battaniyeden çıkararak sahibine teslim etti.

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Köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan Emine Yanık, bir an olsun yanından ayrılmayan Çarşaf'a 13 yıldır kendisinin baktığını belirterek, “Komşum, Çarşaf çukura düştü diye haber verdi, daha sonra itfaiyeyi aradım. Sağ olsunlar hemen gelip kurtardılar. Köpeğim 13 yaşında ve yaşlı, ayrıca gözü görmüyor ve kulağı duymuyor. Biz de idare ediyoruz” dedi.

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