Görsel zeka kapıda: Geleceğin akıllı telefonları

Yapay zekanın desteğiyle, akıllı telefonlar kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir ilerleme kaydediyor. Bu değişimin ilk adımları ise Apple’ın tanıttığı iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ile atılıyor. Apple, bu yeni modelleri şirketin yapay zeka sistemi Apple Intelligence için tasarladığını belirtiyor. Yeni telefonlar, kamerayı tetiklemek için özel bir düğme ve "görsel zeka" olarak adlandırılan, çevreniz hakkında bilgi edinmenizi sağlayan yapay zeka destekli bir kamera modu içeriyor.

Gelecekte, akıllı telefonlarımızın daha sezgisel ve kullanıcı dostu hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin telefonların uzun yıllardır hissettirmediği şekilde taze ve ilginç bir deneyim sunacağını öngörüyor. Apple, OpenAI, Samsung ve Google gibi şirketler, akıllı telefonların geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor. Bu yeni nesil telefonlar, sadece selfie çekmek veya tatil anılarını belgelemekle kalmayacak; aynı zamanda çevremizdeki dünyayı daha geniş bir perspektiften görmemizi sağlayacak.

Amy Webb, Future Today Institute'un kurucusu ve CEO’su, mevcut durumda "ekstraordinari sayıda" yeni cihaz, patent ve yeni teknolojiler üzerinde yapılan yatırımların olduğunu belirtiyor. Bu gelişmelerle birlikte, geleneksel telefon kavramının zamanla "arka planda" kalabileceğini ifade ediyor. Webb, bu durumu milyonlarca yıl önce gerçekleşen ve birçok yeni hayvan türünün ortaya çıkmasına yol açan "Kambriyen patlaması"na benzetiyor. "Şu anda, cihazlar ve sensörler konusunda bir Kambriyen patlamasının başlangıcındayız," diyor.