Görülmesi en zor canlı Erzincan’da görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Görülmesi en zor canlı Erzincan’da görüntülendi

Erzincan’ın Tatlısu köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yediuyur bir evin duvarında görüntülendi.

Serdar Yıldırım ve ailesi, yaz tatili için köyde oldukları sırada evin bahçesinde duvarda bir canlı fark ettiler. Başta bu canlıyı fare olarak düşündüler ve süpürgeyle uzaklaştırmayı denediler. Ancak hayvanın yapısının farelerden farklı olduğunu fark ettiklerinde, cep telefonlarıyla görüntü almaya karar verdiler.

Çekimlerin ardından yaptıkları araştırmada, duvardaki hayvanın nadir görülen yediuyur olduğu anlaşıldı. Yıldırım, “Kış boyunca evimiz kapalı kalıyor. Yazın geldiğimizde bu sürprizle karşılaştık. İlk başta bunu fare sandık ve kovalamaya çalıştık. Ancak kuyruğu ve görünüşü farelerden farklıydı. Sonrasında bu canlıyı görüntüleyip uzmanlara gönderdiğimizde yediuyur olduğunu öğrendik” dedi.

aw265091-03.jpg

aw265091-01.jpg

Son Haberler
Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım Spor
Son anda kadrodan çıkarılmış yerine İlkin alınmıştı. Tuğba Şenoğlu'ndan flaş paylaşım
Rusya’dan İsrail’e tepki Dünya
Rusya’dan İsrail’e tepki
Düğünde bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı Yerel Haberler
Düğünde bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı
Yangın kontrol altına alındı Yerel Haberler
Yangın kontrol altına alındı
Bolu’nun doğa harikasına ziyaretçi akını Yaşam
Bolu’nun doğa harikasına ziyaretçi akını
Yiğit Bulut denize girerken görüntüledi. 'Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün' diyerek KKM'yi savunmuştu Gündem
Yiğit Bulut denize girerken görüntüledi. 'Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün' diyerek KKM'yi savunmuştu
Saint-Maximin'den Galatasaraylı taraftara flaş cevap Spor
Saint-Maximin'den Galatasaraylı taraftara flaş cevap