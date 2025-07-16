Görünmeyen kabusun son kurbanı! 3 çocuk babasıydı...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Görünmeyen kabusun son kurbanı! 3 çocuk babasıydı...

Kayseri'de kenenin ısırdığı 3 çocuk babası 61 yaşındaki Cengiz Karakaya, hayatını kaybetti. Tüm kentte tehlike çanları devam ediyor.

Kayseri Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 3 çocuk babası Cengiz Karakaya'yı bir süre önce kene ısırdı. 1 hafta önce rahatsızlanan Karakaya, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan emekli Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Karakaya'nın cenazesi, Kızılören Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde keneden ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, Kayseri genelinde ise 6 oldu.

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Görünmeyen kabusun son kurbanı! 3 çocuk babasıydı...

Görünmeyen kabusun son kurbanı! 3 çocuk babasıydı...

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