Kış mevsiminin sert yüzünü göstermesiyle birlikte evlerde ısınma araçlarının kullanımı yoğunlaştı. Ancak bu artış, karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerine bağlı trajik can kayıplarını da beraberinde getirdi. Özellikle standartlara uygun olmayan bacalar, bakımı yapılmamış şofbenler ve kapalı alanlarda çalıştırılan jeneratörler, ölümcül risklerin ana kaynağı olarak gösterildi.

KÜRESEL UZMANLARDAN "GÖRÜNMEZ TEHLİKE" ANALİZİ

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Çevre Sağlığı Bölümü Direktörü Dr. Patrick Breysse, karbonmonoksitin kandaki oksijen taşıma kapasitesini nasıl yok ettiğine değindi.

Breysse, bu gazın hemoglobinle oksijenden 200 kat daha hızlı bağ kurduğunu ve vücudu içten içe boğduğunu ifade etti.

Mayo Clinic Toksikoloji Bölümü’nden Dr. J. Michael Bostwick ise, belirtilerin genellikle griple karıştırılmasının büyük bir hata olduğunu vurguladı.

Bostwick, uyku sırasında maruz kalınan sızıntının hiçbir belirti vermeden ölüme yol açtığını, bu sebeple evlerde mutlaka karbonmonoksit dedektörü bulundurulması gerektiğini aktardı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

The New England Journal of Medicine’da yayımlanan kapsamlı bir çalışma, karbonmonoksit zehirlenmesinden sağ kurtulan bireylerin %40'ında uzun vadeli nörolojik hasarlar oluştuğunu ortaya koydu.

Araştırma, maruziyet sonrası ilk 24 saatin beyin dokusunun korunması açısından kritik olduğunu kanıtladı.

Londra Imperial College bünyesinde yürütülen saha çalışmaları ise, rüzgarlı havalarda bacalarda meydana gelen "geri tepme" olayının, zehirlenme vakalarının %70’inden sorumlu olduğunu saptadı.

Uzmanlar, lodoslu havalarda sobaların söndürülmeden uyulmaması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

KORUNMAK İÇİN HAYATİ ÖNLEMLER

Uzmanlar, facianın önüne geçmek için şu temel adımların atılmasını önerdi:

Bacaların her yıl düzenli olarak temizlenmesi ve sızdırmazlık testinden geçirilmesi.

Şofbenlerin banyo gibi dar ve havalandırması olmayan alanlar yerine açık balkon veya iyi havalanan mekanlara kurulması.

Kapalı garajlarda araçların veya egzoz çıkışı olan makinelerin kesinlikle çalıştırılmaması.