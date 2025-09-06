Görünmez düşman! Akciğer kanseri tehlikesi kapıda

Plastik bardaklardan yemek kaplarına, kıyafetlerden şişelere kadar hayatımızın her alanında yer alan plastikler, görünmez bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor: mikroplastikler.

Son bilimsel araştırmalar, bu küçük plastik parçacıkların havaya karışarak solunum yoluyla akciğerlere ulaştığını ve ciddi sağlık sorunlarına, özellikle akciğer kanserine yol açabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu "görünmez düşman"ın insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

MİKROPLASTİKLERİN YIKICI ETKİSİ

Mikroplastikler, 5 milimetreden küçük plastik parçacıklar olarak tanımlandı. Birincil mikroplastikler, kozmetik ve temizlik ürünlerinde doğrudan kullanılırken, ikincil mikroplastikler ise plastik atıkların çevresel koşullar altında parçalanmasıyla oluşturdu.

Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, mikroplastikler havada 200 ila 600 mikrometre boyutlarında lifler halinde bulunuyor ve özellikle iç mekân havasında yoğun bir şekilde biriktirdi. Bu parçacıklar, solunum yoluyla akciğerlere ulaşarak iltihaplanmaya, oksidatif strese ve hatta kanserli hücre oluşumuna yol açabiliyor.

Çin’de yapılan bir başka çarpıcı çalışma, kalp ameliyatı geçiren 15 hastanın kalp dokularında mikroplastik tespit etti. Boyutları 20 ila 469 mikrometre arasında değişen bu parçacıkların %61’i polietilen tereftalat (PET), %17’si ise poliüretan (PU) köpükten oluşuyordu.

Araştırmacılar, bu mikroplastiklerin kan dolaşımı ve diğer organlar aracılığıyla vücuda yayıldığını, akciğerlerde birikerek ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Imperial College London’dan çevre toksikoloğu Prof. Frank Kelly, mikroplastiklerin akciğer sağlığı üzerindeki etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Mikroplastik parçacıklar, akciğer dokularında birikerek kronik iltihaplanmaya ve hücre hasarına neden oluyor. Bu durum, uzun vadede akciğer kanseri riskini artırabilir. Özellikle astım hastaları ve çocuklar gibi hassas gruplar büyük risk altında.”

Kelly, mikroplastiklerin havada yaygın olarak bulunmasının, iç mekân hava kirliliğini artırdığını ve bu durumun herkes için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Benzer şekilde, Utrecht Üniversitesi’nden çevre bilimci Dr. Dick Vethaak, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak anlaşılmadığını, ancak mevcut verilerin endişe verici olduğunu söyledi:

“Mikroplastikler, sadece akciğerleri değil, kan dolaşımı yoluyla plasentaya bile ulaşıyor. Yaptığımız bir çalışma, mikroplastiklerin insan hücrelerinde alerjik reaksiyonları tetiklediğini ve hücre ölümüne yol açtığını gösterdi. Bu, kanserojen potansiyelin yalnızca bir başlangıcı olabilir.”

PLASTİK ÜRÜNLER VE HAVA KİRLİLİĞİ

Mikroplastiklerin havaya karışmasının başlıca kaynakları arasında sentetik tekstil lifleri, kozmetik ürünler, deterjanlar, otomobil lastikleri ve plastik atıkların çevresel bozulması yer aldı.

Araştırmalar, bir insanın günde 26 ila 130 mikroplastik parçacığa maruz kalabileceğini gösterdi. Özellikle tek kullanımlık plastik bardaklar, pet şişeler ve gıda ambalajları, mikroplastik kirliliğinin önemli kaynakları arasında. Türkiye’de yapılan bir çalışma, damacana sularda ve hatta biberonlarda bile mikroplastik tespit edildiğini ortaya koydu.

SAĞLIK RİSKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri, yalnızca akciğer kanseriyle sınırlı değil. Nonilfenol ve bisfenol-A gibi kimyasallar içeren mikroplastikler, endokrin sistemini bozarak hormon dengesizliklerine, üreme sorunlarına ve meme ile prostat kanseri gibi hastalıklara yol açabiliyor. Ayrıca, mikroplastiklerin bağışıklık sistemini zayıflatabileceği ve kusurlu doğum riskini artırabileceği belirtildi.

Uzmanlar, mikroplastik kirliliğini azaltmak için acil adımlar atılması gerektiğini savundu.

Prof. Kelly, “Plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşüm sistemlerini güçlendirmek ve tek kullanımlık plastik ürünlere alternatifler geliştirmek hayati önem taşıyor” dedi.

Dr. Vethaak ise bireysel önlemlerin de etkili olabileceğini belirtti:

“Bez çanta kullanımı, cam veya metal kaplar tercih edilmesi ve plastik ambalajlı ürünlerden kaçınılması, maruziyeti azaltabilir.”

GÖRÜNMEZ DÜŞMANLA MÜCADELE ZAMANI

Bilim dünyası, mikroplastiklerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı alarm zillerini çaldı.

Günlük hayatta farkında olmadan soluduğumuz bu görünmez düşman, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların tetikleyici faktörlerinden biri olabilir. Uzmanlar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde alınacak önlemlerle bu tehdidin azaltılabileceğini vurguladı. Ancak, mikroplastik kirliliğinin boyutları ve sağlık üzerindeki etkileri tam olarak anlaşılana kadar, kimse güvende değil.