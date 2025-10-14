Uluslararası sağlık otoriteleri ve bulaşıcı hastalık uzmanları, ellerin mikropların ve patojenlerin vücuda girmesi için kilit bir kapı işlevi gördüğünü vurguladı.

Yayımlanan bilimsel raporlar, bu basit gerçeğin küresel halk sağlığı için hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi kurumlar, el hijyeni uygulamalarının özellikle solunum yolu ve ishal gibi bulaşıcı hastalıkların yayılım hızını önemli ölçüde düşürdüğünü ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER VE AZALAN VAKA SAYILARI

Konuyla ilgili çığır açan çalışmalara imza atan ve Cenevre Üniversite Hastaneleri Enfeksiyon Kontrol Programı Direktörü olarak görev alan Prof. Dr. Didier Pittet, el hijyeni uygulamalarının küresel çapta her yıl milyonlarca hayatın kurtarılmasına olanak sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Pittet, alkol bazlı el ovucularının sistematik kullanımının hastane kaynaklı enfeksiyonları (HAI'lar) azaltmadaki etkinliğini gösteren araştırmalara öncülük etti.

Pittet, "Temiz eller, daha güvenli bakım" ilkesinin hasta güvenliği programlarının temel gündemi haline geldiğini ve uyumluluktaki küçük iyileşmelerin bile enfeksiyon oranlarını yüzde 50 ila yüzde 90 oranında düşürebileceğini ifade etti.

The Global Handwashing Partnership tarafından incelenen bilimsel çalışmalar, el hijyenini destekleyen müdahalelerin, 5 yaş altı çocuklarda ishal riski hastalıklarını yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığını tespit etti. Bu veriler, el yıkamanın sadece hastane ortamında değil, aynı zamanda topluluklarda ve düşük gelirli ülkelerdeki hastalık yükünü hafifletmede ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

CDC KILAVUZLARI TEMEL KURALLARI BELİRLEDİ

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sabun ve suyla yıkamanın, alkol bazlı el ovucularına kıyasla Norovirüs ve Clostridioides difficile gibi bazı dirençli mikropları ve kimyasalları temizlemede daha üstün olduğunu açıkladı.

CDC yetkilileri, ellerin görünür şekilde kirli veya yağlı olduğu durumlarda sabun ve su kullanımını şiddetle tavsiye etti.

CDC kılavuzları, ellerin en az 20 saniye boyunca köpürtülerek ovulması ve tüm yüzeylerin, özellikle parmak araları ve tırnak altlarının temizlenmesi gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar, el hijyeni alışkanlıklarının birey ve toplum sağlığının korunmasında basit, ucuz ve uygulanabilir en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Elde edilen bilimsel sonuçlar, bu temel alışkanlığın sadece hastalıkları değil, aynı zamanda antibiyotik direncini ve sağlık sistemleri üzerindeki mali yükü de azaltma potansiyeli taşıdığını gösterdi.