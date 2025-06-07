Görünmez tehlike doğada gezerken can alıyor. Sesizce geliyorlar zamk gibi yapışıyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin kabusu bu sene de keneler olmaya devam ediyor. İnsana yapışan keneler bu sene sadece Sivas'ta 6 can aldı. Son kurbanda keneleri yanlış yöntemle çıkartan Yavuz Vural oldu.

Sivas’ta vücuduna yapışan keneleri yanlış usullerle çıkartan bir kişi 10 gün sonra vefat etti. Bu yıl Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Sivas’ın Zara ilçesi Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Vural’a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde KKKA tanısı konuldu.

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Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas’ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

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