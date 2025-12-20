Kış mevsiminin gelişiyle birlikte çocuk sağlığını tehdit eden enfeksiyon hastalıkları, küresel ölçekte bir artış dönemine girdi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve nem oranındaki değişimlerin virüslerin hayatta kalma süresini uzattığı gözlemlenirken, özellikle okul ve kreş gibi toplu alanlardaki bulaş hızı endişe verici boyutlara ulaştı.

BİLİMSEL VERİLER VE MEVSİMSEL ETKİ

Tıbbi araştırmalar, soğuk havanın insan bağışıklık sistemi üzerindeki baskısını ve patojenlerin yayılma dinamiklerini mercek altına aldı.

Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, burun içindeki sıcaklığın sadece birkaç derece düşmesinin bile bağışıklık hücrelerinin virüslerle savaşma yeteneğini %50 oranında azalttığı tespit edildi. Bu durum, çocukların neden kış aylarında "zincirleme" hastalıklara yakalandığını bilimsel bir temele oturttu.

UZMANLARDAN HAYATİ TESPİTLER

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Mayo Clinic Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Pritish Tosh, mevsimsel döngünün patojenler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dr. Tosh, kış aylarında viral partiküllerin düşük nemli ortamlarda daha uzun süre asılı kaldığını ve çocukların bu havayı solumasının enfeksiyon riskini katladığını ifade etti.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Epidemiyolog Dr. Michael Mina ise bağışıklık borcuna vurgu yaptı. Dr. Mina, özellikle pandemi sonrası dönemde çocukların bağışıklık sistemlerinin çeşitli virüslerle karşılaşma sıklığının değiştiğini, bu nedenle mevsimsel RSV ve influenza vakalarının daha ağır seyrettiğini kaydetti.

HİJYEN VE HAVALANDIRMA VURGUSU

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan güncel raporlarda, kış enfeksiyonlarından korunmak için sadece kıyafet seçiminin yeterli olmadığı, ortam dezenfeksiyonu ve doğal havalandırmanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Uzmanlar, çocukların kapalı alanlarda geçirdiği vaktin sınırlandırılmasının ve el hijyeninin disipline edilmesinin bulaş zincirini kırmada en etkili yöntem olduğunu dile getirdi.