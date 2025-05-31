Görünmez tehlikenin karanlık yüzünün bilinmeyen zararları

Vitamin takviyeleri, sağlıklı yaşam arayışında milyonlarca insanın başvurduğu bir yöntem haline geldi. Ancak yeni bilimsel araştırmalar, bilinçsizce kullanılan bu takviyelerin ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, vitamin ve mineral takviyelerinin doktor tavsiyesi olmadan alınmasının kalp, böbrek ve karaciğer gibi hayati organlara zarar verebileceği konusunda uyardı.

Türkiye ve dünyada artan takviye kullanımı, halk sağlığı açısından alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan VITAL Telomer çalışması, D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmayı yaklaşık üç yıl geciktirebileceğini ortaya koydu. Ancak, çalışmayı yürüten Harvard Üniversitesi’nden Dr. JoAnn Manson, “D vitamini faydalı olabilir, ancak yüksek dozlarda alındığında toksisite riski taşıyor. Doktor kontrolü şart” dedi.

Araştırma, günlük 2000 IU D3 vitamini takviyesinin telomer uzunluğunu koruyarak hücre yaşlanmasını yavaşlattığını gösterse de, uzun süreli ve kontrolsüz kullanımın kalsiyum birikimine ve böbrek taşlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bununla birlikte, vitamin takviyelerinin her zaman faydalı olmadığına dair kanıtlar artırdı.

Prof. Dr. James Watson, “Yüksek dozda alınan A vitamini karaciğer toksisitesine, C vitamini böbrek taşlarına ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Vitaminler, doğal besinlerden alınmalı” dedi. Watson, bilinçsizce kullanılan vitaminlerin vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

ABD’de yapılan bir araştırma, aşırı vitamin kullanımının ileri evre prostat kanseriyle bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, “Vitaminler ilaç değildir. Gereksiz yere yüksek dozda alındığında faydadan çok zarar getirir” diyerek doğal beslenmenin önemini vurguladı.

DOĞAL BESLENME Mİ, TAKVİYE Mİ?

Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli bir diyetin vitamin ihtiyacını karşılamada en iyi yol olduğunu vurguladı.

Vitaminler, doğal besinlerden alındığında en etkili şekilde emilir. Takviyeler, sadece ciddi eksikliklerde ve doktor önerisiyle kullanılmalı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE UYARILAR

Uzmanlar, vitamin takviyesi almadan önce kan tahlili yaptırarak eksikliklerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, “Doğru beslenme programı ve besin çeşitliliğiyle vücudun günlük vitamin ihtiyacı karşılanabilir. Takviyeler, sadece doktor önerisiyle kullanılmalı” dedi. Ayrıca, takviyelerin son kullanma tarihine dikkat edilmesi ve içeriği bilinmeyen ürünlerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

Vitamin takviyeleri, masum gibi görünse de bilinçsiz kullanıldığında ciddi sağlık riskleri taşıdı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, doğal beslenmenin önemini vurgularken, takviyelerin yalnızca eksiklik durumunda ve doktor kontrolünde alınması gerektiğini gösterdi.