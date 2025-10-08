Meme kanseri, erken evrede yakalandığında yüksek tedavi başarısı ve uzun vadeli sağkalım oranları sunmasıyla biliniyor. Bu başarıda en büyük payın radyoloji bilim dalına ait olduğu vurgulandı. Radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler sayesinde, tümör dokuları erken dönemde ve doğru bir şekilde saptanabildi.

Konuyla ilgili görüş belirten Amerikalı Kanser Derneği (ACS) yetkilileri, mamografinin meme kanserinin erken tespiti için kullanılan temel tarama yöntemi olduğunu belirtti.

Ortalama risk taşıyan kadınlar için mamografi taramalarına genellikle 40 yaşından itibaren başlanmasını tavsiye eden ACS, yüksek riskli gruplarda ise bu taramaların daha erken yaşlarda başlayabileceğini ifade etti.

YOĞUN MEME DOKUSUNDA MR VE ULTRASON FARKI

Ancak mamografinin, özellikle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda bazı anormallikleri tespit etmede sınırlı kalabildiği, bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu. Tam da bu noktada, ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) devreye girdi.

Alanında önde gelen uzmanlardan, Amerikalı Radyoloji Derneği (ACR) üyesi Dr. Jane Kim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ultrason, özellikle yoğun meme yapısı olan genç kadınlarda mamografiye ek olarak kullanılan hayati bir yöntemdir. Şüpheli bir kitlenin kist mi yoksa solid bir oluşum mu olduğunu ayırt etmede bize en önemli bilgiyi sunar" dedi.

Dr. Kim, ayrıca Meme MRG'nin ise yüksek riskli bireylerin taranmasında ve diğer yöntemlerle saptanan lezyonların cerrahi öncesi detaylı değerlendirmesinde vazgeçilmez bir araç olduğunu sözlerine ekledi. Meme MRG’nin radyasyon içermemesi ve damardan verilen özel bir madde ile meme dokusunu ayrıntılı inceleyebilmesi, kanserin yayılımını değerlendirmede üstünlük sağladığı bildirildi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER TEDAVİYİ DEĞİŞTİRDİ

Radyolojik görüntüleme teknolojilerindeki yenilikler, sadece teşhisle kalmayıp tedavi süreçlerini de kökünden değiştirdi. Özellikle Dijital Meme Tomosentezi olarak bilinen 3 boyutlu mamografi, dokuların üst üste binmesinden kaynaklanan maskelenme etkisini azaltarak, küçük lezyonların dahi yakalanma oranını belirgin şekilde artırdı.

Uzmanlar, erken teşhis sayesinde kanserin genellikle erken evrede saptandığını, bunun da hastalara daha az doku çıkarılan meme koruyucu cerrahi imkânı sunduğunu ve daha az toksik kemoterapi ve radyoterapi gereksinimini beraberinde getirdiğini vurguladı.

Radyolojik yöntemler aynı zamanda biyopsi işlemlerinde de kritik bir rol üstlendi. Radyoloji uzmanları, şüpheli oluşumlardan doku örneği alırken ultrason veya mamografi (stereotaktik biyopsi) kılavuzluğunu kullanarak, doğru noktadan parça alınmasını sağladı ve böylece tanısal doğruluğu en üst seviyeye taşıdı.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu (IARC) tarafından yayımlanan güncel bir bilimsel raporda, düzenli tarama programlarına katılımın, meme kanserinden ölümleri azaltmada kanıtlanmış bir yöntem olduğu ve radyoloji uzmanlarının bu tarama programlarının yürütülmesinde temel aktörler olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, kadınların kendi risk profillerine uygun, kişiselleştirilmiş tarama programları için doktorlarına danışmaları gerektiğinin altını çizdi.