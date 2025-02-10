Görüntü büyütmede yeni dönem: Topaz Labs, Gigapixel 8.2'yi piyasaya sürdü

Topaz Labs, fotoğraf ve render edilmiş görüntüleri kalite kaybı olmadan büyütmek için geliştirdiği yapay zeka destekli yazılımı Gigapixel'in en son sürümü olan 8.2'yi duyurdu. Bu güncelleme, özellikle farklı en-boy oranlarına sahip görüntülerin toplu işlenmesini kolaylaştıran yeni özellikler içeriyor.

GİGAPİXEL 8.2'DEKİ YENİLİKLER

Gigapixel 8.2, kullanıcıların görüntüleri en uzun kenarlarına göre ölçeklendirmesine olanak tanıyarak, farklı en-boy oranlarına sahip görsellerin toplu işlenmesini daha verimli hale getiriyor. Ayrıca, bulut tabanlı toplu yükleme ve işleme seçenekleri de eklenerek, kullanıcıların iş akışlarını hızlandırmaları sağlanıyor. Bu özellikler, özellikle büyük miktarda görüntüyle çalışan profesyoneller için büyük kolaylık sunuyor.

REDEFİNE MODELİ İLE YAPAY ZEKA DESTEKLİ DETAYLANDIRMA

Gigapixel 8 serisi, yapay zeka tabanlı yeni bir "Redefine" modeli ile dikkat çekiyor. Bu model, görüntüleri çok yüksek çözünürlüklere ölçeklendirirken veya hasar görmüş görselleri onarırken eksik detayları yapay zeka ile dolduruyor. Ayrıca, belirli senaryolarda gürültü azaltma ve keskinleştirme konusunda da etkili sonuçlar sunuyor. Kullanıcılar, "Yaratıcılık" ayarı ile görüntünün ne kadar stilize edileceğini belirleyebiliyor; düşük değerler gerçekçi keskinleştirme sağlarken, yüksek değerler daha stilize sonuçlar üretiyor. Yüksek yaratıcılık ayarlarında, kullanıcılar metin girdileriyle yapay zekanın oluşturacağı detayları yönlendirebiliyor.

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YÜZ KURTARMA MODELİNDEKİ İYİLEŞTİRMELER

Gigapixel'in mevcut Yüz Kurtarma modeli de güncellenerek, profil açıyla görünen yüzlerin ölçeklendirilmesinde performans artırıldı. Ayrıca, dişler ve gözlükler gibi detaylar daha temiz hale getirildi ve yüz özellikleri belirgin olmayan yüzlerin iyileştirilmesinde daha başarılı sonuçlar elde edildi.

BULUT TABANLI İŞLEME SEÇENEĞİ

Gigapixel 8 ile birlikte, görüntüleri yerel makinenizin yanı sıra bulut üzerinde de işleme seçeneği sunuluyor. Bu özellik, özellikle yüksek çözünürlüklü görüntülerin işlenmesinde yerel donanımın yetersiz kaldığı durumlarda büyük avantaj sağlıyor. Bulut işleme, kredi bazlı bir sistemle fiyatlandırılıyor ve maliyet, görüntü boyutu ve kullanılan yapay zeka modeline göre değişiyor.

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FİYATLANDIRMA VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Gigapixel, Windows 10+ ve macOS 11.0+ için bağımsız bir uygulama olarak sunuluyor ve Photoshop ile Lightroom Classic için eklenti desteği bulunuyor. Standart sürümün yeni lisansı 99,99 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Stüdyolar için abonelik tabanlı Gigapixel Pro sürümü ise yıllık 499 dolar. Bulut işleme kredileri 20 kredi için 5 dolar olarak fiyatlandırılıyor ve aylık abonelikler 80 kredi için aylık 9,99 dolardan başlıyor.

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KULLANICI DENEYİMLERİ VE DEĞERLENDİRMELER

Gigapixel AI, kullanıcılar arasında yüksek çözünürlüklü ve detaylı görüntüler elde etme konusunda olumlu geri dönüşler alıyor. Özellikle yapay zeka destekli yüz kurtarma ve gürültü azaltma özellikleri, eski ve düşük kaliteli fotoğrafların iyileştirilmesinde etkili bulunuyor. Ancak, yazılımın fiyatının yüksek olması ve bazı kullanıcılar için sistem gereksinimlerinin fazla olması gibi eleştiriler de mevcut.