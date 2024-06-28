Görüntü kirliliğine uyarı tabelası asmakla çözüm bulundu

Isparta Belediyesi ekipleri tarafından defalarca boyanmasına rağmen duvarlar, kısa sürede tekrar görüntü kirliliğiyle doluyor. Bu duruma çözüm bulmak için belediye, ebeveynlere yönelik özel bir uyarı levhası hazırladı.

Isparta Belediyesi, kent genelinde duvarlara yapılan yazı ve çizimlerin, estetik kirlilik oluşturduğunu belirterek sürekli temizlik çalışmaları yürütüyor. Ancak bu çabalar, Kurtuluş Mahallesi'ndeki muhtarlık binası önündeki trafo binası gibi yerlerde etkili olamıyor. Muhtar Sıtkı Ağlarcı, çocukların ve gençlerin sürekli olarak duvarlara müdahale ettiğini ve bu durumun tekrar edildiğini ifade etti.

Son çare olarak belediye, trafo binasının duvarına şu uyarıyı içeren bir levha astı: "Değerli anne ve babalar, bu duvar 15 gün önce boyanmıştı. Bugünkü hali bu." Muhtar Ağlarcı, konuyla ilgili olarak vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ve yapılan hizmetlerin boşa gitmemesi için çocuklara ve gençlere uyarılarda bulunulmasını istedi.