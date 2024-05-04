Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor

22 Aralık’tan beri kapalı olan yol, zorlu çalışmalar sonucunda nihayet açıldı ve bu durum ilçe sakinlerini mutlu etti.
Yoğun karın olduğu bölgede hava ısınmaya başlayınca, kar erimeye başladı ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 42 kilometrelik yolu temizleyerek trafiğe açtı.
Güncü, minibüsün durumunu görmek için ailesiyle birlikte bölgeye gitti.
Her Van denildiğinde, 4-5 Şubat 2020’de 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketini hatırladığını söyleyen Güncü, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.
22 Aralık 2023’te yaşadıkları olayı unutamadığını belirten Güncü, Karabet Geçidi’nde tipi ve fırtınaya yakalandıklarını anlattı.
Minibüsü ve başka bir aracı kardan çıkardıklarını, ancak ardından düşen çığ nedeniyle mahsur kaldıklarını ve aracı terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Aracın 4,5 aydır kar altında beklediğini ve çığ riski nedeniyle yolun açılmadığını söyledi.
Şimdi yol açıldığı için mutlu olduğunu, ancak aracını çıkarmak için Kaymakamlık onayını beklediğini dile getirdi.
Bölgedeki riskin değerlendirilmesinin ardından izin alabileceğini, ancak aracı kendi imkanlarıyla çıkaramayacağını belirtti.
Minibüsün nasıl kurtarılacağı konusunda endişelerini dile getiren Güncü, yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.