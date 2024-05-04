Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor

Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor
Kaynak: AA
Van-Bahçesaray yolunda yaşanan çığ felaketinde yoldan çıkan minibüsün sahibi İsmail Güncü, aracını kurtarmak için beklemeye devam ediyor.
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 1

22 Aralık’tan beri kapalı olan yol, zorlu çalışmalar sonucunda nihayet açıldı ve bu durum ilçe sakinlerini mutlu etti.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 2

Yoğun karın olduğu bölgede hava ısınmaya başlayınca, kar erimeye başladı ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 42 kilometrelik yolu temizleyerek trafiğe açtı.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 3

Güncü, minibüsün durumunu görmek için ailesiyle birlikte bölgeye gitti.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 4

Her Van denildiğinde, 4-5 Şubat 2020’de 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketini hatırladığını söyleyen Güncü, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 5

22 Aralık 2023’te yaşadıkları olayı unutamadığını belirten Güncü, Karabet Geçidi’nde tipi ve fırtınaya yakalandıklarını anlattı.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 6

Minibüsü ve başka bir aracı kardan çıkardıklarını, ancak ardından düşen çığ nedeniyle mahsur kaldıklarını ve aracı terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 7

Aracın 4,5 aydır kar altında beklediğini ve çığ riski nedeniyle yolun açılmadığını söyledi.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 8

Şimdi yol açıldığı için mutlu olduğunu, ancak aracını çıkarmak için Kaymakamlık onayını beklediğini dile getirdi.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 9

Bölgedeki riskin değerlendirilmesinin ardından izin alabileceğini, ancak aracı kendi imkanlarıyla çıkaramayacağını belirtti.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 10

Minibüsün nasıl kurtarılacağı konusunda endişelerini dile getiren Güncü, yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 11
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 12
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 13
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 14
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 15
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 16
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 17
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 18
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 19
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 20
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 21
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 22
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 23
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Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor 24
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