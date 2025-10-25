Kapsamlı bilimsel değerlendirmelerin ardından mamografinin erken teşhiste sağladığı faydanın, olası risklere kıyasla açıkça üstün geldiği ifade edildi.

Meme kanserine karşı küresel mücadelede erken tanının 'altın standartı' olarak kabul gören mamografi, Fransızya'da toplanan uluslararası bilim insanlarının gündemindeydi. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 16 ülkeden 29 bilim insanının katılımıyla düzenlenen toplantıda, mamografinin etkinlik ve güvenlik dengesini masaya yatırdı. Yapılan kapsamlı incelemeler, bu tarama yönteminin yaşamsal önemini bir kez daha pekiştirdi.

ÖLÜM ORANLARINDA DÜŞÜŞ KANITLANDI

Bilimsel araştırmalardan elde edilen veriler, mamografi ile yapılan düzenli taramaların meme kanserine bağlı ölümleri önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Toplantıya ilişkin hazırlanan raporda, mamografi ile taramanın ölümleri yüzde 40'a varan oranlarda düşürdüğüne dikkat çekildi. Bu bulgular, erken teşhisin hastaların tedavi şansını ve hayatta kalma oranlarını nasıl artırdığını açıkça ortaya koydu.

IARC Rehberlerinden Sorumlu Bilim İnsanı Dr. Lauby Secretan, mamografi ile taramanın yarar ve zararları dikkatle değerlendirildiğinde, özellikle 50-69 yaş arasındaki kadınlar için net bir fayda sağladığını ifade etti.

Dr. Secretan, “Ölüm riskinde gözlenen düşüşün, mamografinin istenmeyen etkilerine kıyasla üstün geldiğini” belirtti.

RİSKLER GÖZ ARDI EDİLEBİLİR DÜZEYDE KALDI

Mamografi taramalarının potansiyel riskleri, özellikle 'gereksiz teşhisler' (overdiagnosis) ve radyasyona bağlı gelişebilecek kanserler gibi tartışma konuları da uzmanlarca ele alındı. Ancak, uluslararası kurul bu risklerin, mamografi sayesinde kurtarılan hayatlarla kıyaslandığında önemsiz olduğu ve göz ardı edilebileceği konusunda görüş birliğine vardı.

IARC Direktörü Dr. Christopher Wild, 2002 yılından bu yana hazırlanan ve toplantı sonrasında güncellenecek rehberde, bilimsel kanıtların güncel ve kapsamlı olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Toplantı kararıyla, mamografinin meme kanseri taramasındaki temel rolü bir kez daha tasdik edilmiş oldu.

YENİ KILAVUZLARDA YAŞ ARALIĞI VURGUSU

Yakın zamanda yayımlanan uluslararası kılavuzlar da mamografinin önemini doğruladı. Örneğin, Amerikan Kanser Derneği (ACS), 45-54 yaş arasındaki kadınların her yıl, 55 yaş ve üzerindekilerin ise iki yılda bir mamografi çektirmesini tavsiye etti. ABD Koruyucu Hizmetler Görev Gücü (USPSTF) ise tüm kadınların 40 yaşından itibaren iki yılda bir taramaya başlamasını önerdi.

Dr. Wanda Nicholson (USPSTF Başkanı), “40'lı yaşlardaki daha fazla kadının meme kanserine yakalandığına” dikkat çekerek, taramaya 40 yaşında başlamanın, meme kanserinden genel olarak %20 daha fazla hayat kurtarabileceğini açıkladı. Bu güncel bilimsel öneriler, meme kanseri taramasının kapsamının genişletilmesine yönelik uluslararası eğilimi de gösterdi.

Meme kanserinde erken tanının en güçlü aracı olan mamografi, uluslararası uzmanların ve bilimsel verilerin desteğiyle kansere karşı mücadelenin ön cephesindeki yerini korudu.

Uzmanlar, düzenli taramaların yaşam kurtarıcı etkisinin altını çizdi.