Geleneksel olarak sadece hastalıkların teşhis edildiği bir alan olarak algılanan Radyoloji, son yıllarda gerçekleştirdiği köklü dönüşümle tıp dünyasının 'iyileştirici' gücü haline geldi.

Radyoloji, artık ileri görüntüleme tekniklerini kullanarak cerrahiye gerek kalmadan birçok hastalığı tedavi eden Girişimsel Radyoloji uygulamalarıyla anıldı.

BİLİMSEL VERİLER 'TEDAVİ EDİCİ' ROLÜ DOĞRULADI

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından yayımlanan güncel araştırmalar, Girişimsel Radyoloji yöntemlerinin, özellikle kanser ve damar hastalıkları tedavisinde büyük bir başarıya ulaştığını ortaya koydu. Küçük kesilerle damar içine girilerek gerçekleştirilen embolizasyon (damar tıkanıklığı) veya ablasyon (tümör yakma) gibi işlemler, hastalar için daha az ağrı ve hızlı iyileşme sundu.

Bu bulgular, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Simon K. Lee'nin sözleriyle desteklendi. Dr. Lee, "Görüntüleme kılavuzluğunda yapılan tedaviler, cerrahiye alternatif olarak kabul görmeye başladı. Artık tümörleri sadece görmüyoruz, onları nokta atışı tedavilerle yok edebiliyoruz. Bu, hasta konforu ve yaşam kalitesi açısından devrim niteliğinde bir değişimdir" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN VİZYONER YAKLAŞIM

Dünya genelinde alanının önde gelen isimleri, radyolojinin bu yeni yüzüne dikkat çekti. Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) eski başkanı ve uluslararası alanda tanınan uzmanlardan Prof. Dr. Valerie P. Brun bir konferansta yaptığı konuşmada, radyologların rolünün yeniden tanımlandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Brun, "Radyologlar, sadece tanı koyan hekimler olmaktan çıkıp, Minimal İnvaziv Cerrahi Uzmanı yeteneklerini de barındıran 'Görüntüleme Kılavuzlu Tedavi Uzmanı' pozisyonuna yükseldi" dedi.

Brun ayrıca, teknolojik ilerlemeler ve yapay zeka entegrasyonu sayesinde radyolojik görüntülerin, hücresel düzeydeki patolojik süreçleri bile anlamada anahtar rol oynadığını vurguladı.

Özellikle onkoloji alanında, tümörlerin genetik yapısını radyolojik görüntülerle birleştiren Radyogenomik alanındaki ilerlemeler dikkat çekti.

Bilim insanları, bu yöntemle tedavilere hasta bazında kişiselleştirilmiş yanıt tahminleri üretiyor.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden radyogenomik araştırmacısı Dr. Alistair R. Finch, bu konuda yaptığı açıklamada, "Radyogenomik, tedavi etkinliğini artırmak için hayati bir araç haline geldi. Görüntü, tedaviyi şekillendiren genetik bir harita işlevi gördü" şeklinde konuştu.

Radyoloji bilimi, başlangıçtaki 'görme' misyonunun ötesine geçerek, doğrudan iyileştirme ve yaşam kurtarma misyonunu üstlendiğini kanıtladı.

Tıp uzmanları, bu dönüşümün, gelecekteki tıp uygulamalarının temel taşlarından biri olacağını ifade etti.