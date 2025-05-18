Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kadını kaçırmaya çalışanlar tutuklandı

Olay, 16 Mayıs Cuma günü saat 15.00 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bir vatandaşın genç bir kadının zorla araca bindirilmeye çalışıldığı yönünde yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese yönelen ekipler, 1. Kumsal Sokak üzerinde 31 HH plakalı aracı durdurarak içinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Araçta bulunan Mahmut D. (65), Murat A. (29), Mehmet D. (42) ve Ergül K. (40) isimli şahıslar gözaltına alınırken, kaçırılmak istendiği ileri sürülen K.A. (24) isimli kadın polise verdiği ifadesinde, saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini ve bu sırada eşi olan Murat A.’nın üzerinde bir tabanca gördüğünü belirtti. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada bir poşet içerisinde bir tabanca ve 39 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 4 zanlı cezaevine gönderildi.