Korkunç olay Eskişehir Odunpazarı'nda yaşandı. C.E., 5 yaşındaki erkek çocuğunu da alarak bir markete gitti. Oğlunun sırtına vurmasıyla deliye dönen C.E. oğluna tekme attı. Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları engel oldu.

YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN ŞİDDETE DEVAM ETTİ

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle emniyet güçleri harekete geçti. 'Baba' C.E gözaltına alındı. Görüntülerde C.E.'nin 5 yaşındaki çocuğuna defalarca tekme attığı, yere düşmesine rağmen şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor. Soruşturma sürüyor.