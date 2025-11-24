Şanlıurfa'da kompresörle hava basılması sonucu organları zarar gören 15 yaşındaki Muhammed Kendirci 19 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Kendirci ve faili olduğu bilinen H.A. ile halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 14 Kasım günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre bir arkadaşı, aynı işyerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

O GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ FAİLİYMİŞ

Yaşan acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Kendirci'nin olayın marangoz atölyesinde arkadaşlarıyla el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.

Olayın ardından Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşananların bir işkence değil, “şakalaşma sonucu meydana gelen bir olay” olduğu ileri sürülmüştü.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI

15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Ajans Urfa’daki habere göre avukatlar, dosyaya ilişkin bilgi almak için yaptıkları başvurunun savcılık tarafından “gizlilik” gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.