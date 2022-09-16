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Türk SİHA'lar destan yazıyor. Ermenistan ordusu böyle vuruldu

Ukrayna Rusya savaşında aktif rol oynamaya devam eden Türk SİHA'lar, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'a saldırmasında da adından bahsettiriyor. Türk SİHA'lar Ermenistan ordusunu böyle vurdu. O anları İHA'lar kayıt altına aldı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 07:21
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Görüntüleri Azerbaycan paylaştı. Türk SİHA'lar destan yazıyor. Ermenistan ordusu böyle vuruldu

Türk SİHA'lar destan yazıyor. Ermenistan ordusu böyle vuruldu
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İHA'nın haberine göre, Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti. 

İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.

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Türk genci
16.09.2022 07:33
Göreceğiz İHA ve SİHA ların Türk-yunan savaşında destan yazıp yazmayacağını.  
 
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