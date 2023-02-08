Görüntüleri Erk Acarer paylaştı. Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi

Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından bir video paylaşarak “Hatay Cezaevi. Evet sıkıntılarımız çok büyük. Bir görüntü daha var. Onu göstermeyi uygun bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.

İddiaya göre üç mahkum öldürüldü, dokuzu yaralandı.

İndependent Türkçe'nin haberine göre; Hatay T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda dün öğlen saatlerinde hükümlü ve tutukluların bulunduğu iki ayrı blokta yaklaşık yaklaşık 250 kişi koğuşları ateşe verdi.

Yaklaşık 250 kişilik mahkum grubu, cezaevinden iç kısma çıktı ve firar girişiminde bulundu.

Bu esnada dış kapı kısmında jandarma, mahkumlara müdahale etti.

Burada 12 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edilenlerden 3’ü hayatını kaybetti.

İsyana müdahalenin ardından cezaevinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Cezaevi idaresinin talebi üzerine Yayladağı Cezaevi Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel isyana müdahalede etti. İsyan ve yangının büyümesinin ardından takviye kuvvetler sevk edildi.