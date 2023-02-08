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Görüntüleri Erk Acarer paylaştı. Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi

Hatay’da bir cezaevinde isyan çıktığı, isyanın kanlı biçimde bastırıldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 23:31
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Görüntüleri Erk Acarer paylaştı. Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi

Görüntüleri Erk Acarer paylaştı. Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi
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Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından bir video paylaşarak “Hatay Cezaevi. Evet sıkıntılarımız çok büyük. Bir görüntü daha var. Onu göstermeyi uygun bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.

 

İddiaya göre üç mahkum öldürüldü, dokuzu yaralandı.

İndependent Türkçe'nin  haberine göre; Hatay T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda dün öğlen saatlerinde hükümlü ve tutukluların bulunduğu iki ayrı blokta yaklaşık yaklaşık 250 kişi koğuşları ateşe verdi.

Yaklaşık 250 kişilik mahkum grubu, cezaevinden iç kısma çıktı ve firar girişiminde bulundu. 

Bu esnada dış kapı kısmında jandarma, mahkumlara müdahale etti. 

Burada 12 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edilenlerden 3’ü hayatını kaybetti. 

İsyana müdahalenin ardından cezaevinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. 

Cezaevi idaresinin talebi üzerine Yayladağı Cezaevi Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel isyana müdahalede etti. İsyan ve yangının büyümesinin ardından takviye kuvvetler sevk edildi.

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tosun
9.02.2023 00:00
idam cezasını kaldırıyorsun.firar edeni öldürüyorsun.kaçan idamlık bile olsa öldüremezsin. kim emri verdiyse hesap sorulmalı.  
 
vecdet çiçek
8.02.2023 23:56
CEZA EVİNDEKİ MAHKUMLARIN BİR ÇOGUNUN ANA BABASI ÇOCUGU KARDEŞİ AİLESİ SEVDİKLERİ ÖLDÜ SAG KİM KALDI BİLMİYORLAR SANIYORUM İSYANDA ONDAN ÇIKMIŞTIR  
 
DEPREM BÖLGELERINDE NEDEN AZ SAYIDA ASKER MEHMETÇİK GÖREV VERİLDİ?
8.02.2023 23:42
KATARDA DUNYA SAMPIYONLUK MAÇINDA DEPREMDEN DAHA ÇOK ASKER VARDI MILYONLARCA ASKER GÖREV ALDI.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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