Görüntülü görüşmelerin ötesi! Holografik çağrılar gerçek oluyor

Görüntülü görüşmelerin ötesine geçerek, holografik iletişim çağı başladı. Telefonica, Ericsson ve MATSUKO'nun ortak çalışmasıyla geliştirilen yeni teknoloji, holografik çağrıları akıllı telefonlara entegre ederek, iletişimde yeni bir dönemi başlattı.

Bu yenilikçi yaklaşım, IP Multimedya Alt Sistemi (IMS) veri kanalı teknolojisi kullanılarak, holografik çağrıların doğrudan akıllı telefonların arama uygulamalarına entegre edilmesini sağladı.

Kullanıcılar, ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, standart bir arama yapar gibi holografik görüşmeler gerçekleştirebilecekler. Bu teknoloji, 5G ve gelecekteki 6G ağlarıyla uyumlu olarak, yüksek kaliteli ve güvenilir iletişim deneyimi sunmayı hedefledi.

MATSUKO'nun geliştirdiği sistem, tek bir akıllı telefon kamerası kullanarak, kullanıcıların yüz ve üst vücut görüntülerini gerçek zamanlı olarak 3D hologramlara dönüştürdü. Bu hologramlar, alıcı cihazda gerçek zamanlı olarak görüntülenerek, kullanıcıya sanki karşısındaki kişi fiziksel olarak oradaymış hissi verdi. Bu teknoloji, özellikle uzaktan eğitim, iş toplantıları ve sosyal etkileşimlerde devrim yaratma potansiyeline sahip.

Nokia'nın CEO'su Pekka Lundmark, geçtiğimiz yıl dünyanın ilk "immersive" telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Bu görüşme, üç boyutlu ses ve video teknolojisi kullanılarak, karşı tarafın çevresini sanki aynı odadaymış gibi hissettirdi. Bu gelişme, sesli arama deneyiminde monofonik seslerden sonra en büyük ilerleme olarak değerlendirildi.

Ayrıca, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Orion" adlı artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıttı. Bu gözlükler, kullanıcıların beyin sinyallerini algılayarak, sanal görüntüleri gerçek dünya üzerine yansıttı.

Zuckerberg, bu teknolojinin gelecekte akıllı telefonların yerini alabileceğini öngördü.

Holografik iletişim alanında çalışan uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte daha da yaygınlaşacağını ve iletişimde yeni standartlar belirleyeceğini belirtti. Özellikle eğitim, sağlık ve iş dünyasında, holografik iletişimin sunduğu gerçek zamanlı ve üç boyutlu etkileşim imkanları, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek.

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Dr. Izabela Naydenova, Dublin Teknoloji Üniversitesi'nde holografi ve nanoyapılar üzerine çalışmalar yapmakta. Naydenova, "Holografik iletişim, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurma biçiminde köklü değişiklikler yapacak. Bu teknoloji, özellikle uzaktan eğitim ve sağlık hizmetlerinde büyük potansiyele sahip" dedi.

Mary Lou Jepsen, Openwater şirketinin kurucusu ve holografik görüntüleme alanında öncü bir isim. Jepsen, "Holografik teknolojiler, insan-makine etkileşiminde yeni bir çağ başlatıyor. Bu gelişmeler, sadece iletişimde değil, aynı zamanda tıp ve eğitim gibi alanlarda da devrim oluşturacak" şeklinde konuştu.

GELECEK PERSPEKTİFİ:

Holografik iletişim teknolojileri, önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek, kullanıcıların günlük yaşamlarının bir parçası haline gelecek. 5G ve 6G gibi yüksek hızlı internet altyapıları sayesinde, bu teknolojilerin daha geniş kitlelere ulaşması ve farklı sektörlerde uygulanması bekleniyor.

Bu gelişmeler, iletişimde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Görüntülü görüşmelerin ötesine geçerek, kullanıcılar artık birbirleriyle sanki aynı odadaymış gibi etkileşim kurabilecekler.