Görüntünün son perdesi

Dün geceydi. Rutin bir teknoloji takip seansı gibi başlamıştı her şey. Google I/O 2025 sahnesinde tanıdık yüzler, sıcak alkışlar ve yapay zekânın yeni sınırları… Fakat bu kez olan biten bir güncellemeden fazlasıydı. Zira Google, kelimenin tam anlamıyla gerçekliğe rakip bir görüntü oluşturucuyu tanıttı: Imagen 4.

Sahneye çıkan Josh Woodward’ın sözleri, bir basın brifinginden çok bir dönemin kapanış konuşması gibiydi:

“Artık kumaşların dokusu, su damlalarının titreşimi ya da hayvanların kürkündeki kıvrımlar… Tümü gerçeğe eş değer, kimi zaman daha da fazlası.”

Bir süre sessiz kaldım.

Çünkü biz henüz yapay zekânın yazı yazmasını, e-posta sıralamasını, ajanda düzenlemesini konuşurken; o çoktan hayal gücümüzü, algımızı, hatta "gerçek" kavramını yeniden tanımlamaya başlamıştı.

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Imagen 4 yalnızca bir model değil. O, bir çağın resmini yeniden çizen bir fırça. 2K çözünürlükteki görseller, insan gözünün ayırt edemeyeceği kadar ince dokular, milimetrelik tipografik ustalıklar... Ve bütün bunları, birkaç saniyede, hatta yakında Imagen 3’ten 10 kat hızlı şekilde yapabiliyor olması.

Bu yalnızca görsel yaratımda değil, üretim hızında da insanı geride bırakmak demek.

Yani sanatın sabrına, zanaatın terine, zamanın kendisine bile meydan okuyan bir zekâyla karşı karşıyayız.

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Peki, bu yeni dünyada kim ayakta kalacak?

Midjourney 7, DALL·E, Stability, Runway… Hepsi kendi evreninde yıldız gibi parlıyor ama Imagen 4, Google’ın tüm yapay zeka cephanesini tek cephede birleştirdiği Flow ile başka bir boyuta geçti.

Flow, yalnızca görsel değil, yazı (Gemini), video (Veo 3) ve imgeyi aynı potada eriterek, adeta bir film stüdyosu kuruyor. Üç yapay zeka bir araya geliyor ve diyor ki:

“Yaratıcılığın tanımını artık biz yazıyoruz.”

Bu, artık bir "yarış" değil. Bu, insanla makine arasında başlayan, fakat eşit şartlarda yürütülmeyen bir iktidar mücadelesi.

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Bir grafik tasarımcısının yıllarca inşa ettiği yetenek, bir fotoğrafçının binlerce karede aradığı o “an”... Artık bir prompt’a sığabiliyor.

Yaratıcılık; ilhama değil, komuta dayanıyor.

Peki bu durum, insanı değersizleştiriyor mu? Belki. Ama aynı zamanda yeni bir sınıra da çağırıyor. Çünkü artık “üretmek”, eskisinden daha çok “yönlendirmek” anlamına geliyor.

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Görseller artık yalnızca resim değil; birer hikâye, birer illüzyon, hatta birer silah. Algıyı şekillendirecek, düşünceyi etkileyecek, gerçekle yalanın arasına gri bir perde çekecek kadar güçlüler.

Ve Google, bu perdenin en parlak sahnesini inşa etti.

Bundan sonra ne bir kareye bakarken “Bu gerçek mi?” diye sormadan edebileceğiz, ne de gördüklerimize sorgusuz güvenebileceğiz. Çünkü o görsellerin ardında artık bir insan değil, bir algoritma var.

Yapay zekâ yalnızca görsel üretmedi.

Gerçekliğin suretini çizdi.

Bugün bir fotoğraf, bir resim ya da bir film sahnesi gördüğünüzde bir an durun. Düşünün. “Bu anı kim yarattı?”

Cevabınız bir insan değilse, oyun çoktan değişmiş demektir.