Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşık 15 milyon dolarlık yatıyla Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülenmesi gündem oldu.

Taraftarların sabırsızlıkla yeni transfer haberlerini beklediği ve Feyenoord ile oynanacak mücadele öncesi Ali Koç'un Bodrum'da tatil yapması tartışmalara neden olurken, Ali Koç'tan kendisene yapılan eliştirilere bomba bir yorum geldi.

Ve transferi resmen duyurdular! Merih Demiral yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'a büyük suçlama! Yöneticiler hapis yatabilir

ALİ KOÇ'TAN SERT CEVAP!

Beyaz Futbol'un yayınladığı videoya göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bodrum'da yatında görüntülenmesine yapılan eleştirilere, "Geziyorum tozuyorum yazın ya, nefes alsak saldırıyorlar." şeklinde yanıt verdi.

Ne Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası oldu

Herkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandı

Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!