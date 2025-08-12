Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün basına yansıyan tatil fotoğrafı olay olmuştu. Sarı-lacivertli taraftarların Feyenoord maçı öncesi attil yapması nedeniyle eleştirdiği Koç, bu konuyla ilgili flaş sözler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaklaşık 15 milyon dolarlık yatıyla Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülenmesi gündem oldu.

Taraftarların sabırsızlıkla yeni transfer haberlerini beklediği ve Feyenoord ile oynanacak mücadele öncesi Ali Koç'un Bodrum'da tatil yapması tartışmalara neden olurken, Ali Koç'tan kendisene yapılan eliştirilere bomba bir yorum geldi.

ALİ KOÇ'TAN SERT CEVAP!

Beyaz Futbol'un yayınladığı videoya göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bodrum'da yatında görüntülenmesine yapılan eleştirilere, "Geziyorum tozuyorum yazın ya, nefes alsak saldırıyorlar." şeklinde yanıt verdi.

