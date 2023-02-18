Hatay’ın sesi olan Volkan Demirel ve Gökhan Zan hepimiz size minnettarız

Türkiye'yi vuran depremin ardından Volkan Demirel ve Gökhan Zan canlı yayınlarla yaptıkları yardım çağrılarıyla kalpleri fethetti. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe kaptanı olarak rakip takım taraftarları tarafından sık sık eleştirilen ve küfürlere maruz kalan Volkan Demirel'i tüm taraftarlar bağırlarına bastı.

Hatay'daki çaresizliği canlı yayında gözyaşlarıyla Türkiye'ye duyuran Volkan Demirel için rakip takım taraftarları "Seni yanlış tanımışız. Sen artık Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin kaptanısın" dediler.

Hataylı Gökhan Zan da canlı yayınlarla yardım çağrısı yapan bir diğer isimdi. Gökhan'ın haykırışları sonrasında enkaz altında kalan birçok vatandaşa ulaşılmış ve şehirdeki organizasyon bozuklukları bir nebze de olsa giderilmişti.

Tüm bu çabaları takip eden Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar "Hatay’ın sesi oldunuz. Volkan Demirel ve Gökhan Zan hepimiz size minnettarız" mesajlarıyla altın kalpli iki futbolcuya teşekkür etti.

GALATASARAYLI ÜYELER AYAKTA ALKIŞLADILAR

Volkan Demirel ve Gökhan Zan Galatasaray Divan Kurulu toplantısına da damgasını vurdu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Galatasaraylı eski futbolcu Gökhan Zan'a yaptıklarından dolayı teşekkürlerini ileten Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu "Rekabet başka bir şey. Son zamanlarda ölçüsünü kaçırmış ve sporun ruhuna aykırı davranışlar olsa dahi böyle günlerde bir araya gelmeyi başarmış kulüplerimiz var. Bunlar ebedi dostumuz. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı dostlarımıza iş birliklerinden dolayı teşekkür ederim. Milli sporcumuz Volkan Demirel kardeşim de ilk uyarı fişeğini attı.

Onu gözlerinden öpüyorum. Bana takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği ay-yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet etme sevgisi önemli. Volkan Demirel ve ailesine teşekkür ediyorum. Formamızı giyen Gökhan Zan'ın da çığlıkları vardı. Bölgeye acil yardım yetiştirilmesinde bu kardeşlerim ön ayak oldular" ifadelerini kullandı. Çobanoğlu'nun açıklamalarının ardından salonda yer alan divan kurulu üyeleri, Volkan Demirel ve Gökhan Zan alkışladı.