Görüşeceği CHP’li 2 ismi canlı yayında açıkladı! Genel merkezde ‘neden’ sorusu yankılanıyor… Kayyum olarak atanmıştı…

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Gürsel Tekin, çarpıcı bir hamle yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep edeceğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme tarafından kayyum olarak atanan eski CHP milletvekili Gürsel Tekin, parti yönetiminin savunma talebine yanıt verdi. Kendisine henüz resmi bir tebligat ulaşmadığını belirten Tekin, çarpıcı bir hamle yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep edeceğini duyurdu.

“TEBLİGAT GELMEDİ, SAVUNMA YAPACAĞIM”

Ekol TV’ye konuşan Gürsel Tekin, CHP’nin kendisinden istediği savunmayla ilgili, “Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Tebligat ulaşınca ona göre savunmamı yapacağım” dedi. CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 8 Ekim 2023’te aldığı kararla mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Tekin’i kayyum olarak atamasının ardından, 15 gün içinde savunma talep etmişti. Tekin’in bu süreçte “Görevimin başındayım” açıklaması gelmişti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU’NA RANDEVU TALEBİ

Tekin, krizin çözümüne yönelik dikkat çekici bir hamle yaptı. CHP lideri Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini belirten Tekin, “En kısa sürede randevu talep edeceğim. Tabii ki görüşürüm, niye görüşmeyeyim, benim genel başkanım. Kemal Bey’le de Ankara’ya gittiğimde randevu isteyeceğim, görüşeceğim” sözleriyle iki liderle diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

PARTİ İÇİNDE İTİRAZLAR

CHP Genel Merkezi, mahkeme kararına sert tepki göstererek hukuki ve siyasi itiraz sürecini başlatmıştı. Parti yönetimi, Tekin’in kayyum atanmasını “siyasi bir müdahale” olarak nitelendirirken, Tekin’in bir gün önce CHP üyelik aidatını yatırdığı iddiası tartışmaları alevlendirmişti. Tekin ise partiden ihraç edildiği yönündeki kararın usulsüz olduğunu savunarak, “Ben CHP’liyim” demişti.

