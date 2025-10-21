Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fiorentina'ya giderek büyük ses getiren Edin Dzeko için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolculuk kariyerinin sonuna yaklaşan Edin Dzeko'nun yeni adresi ve görevi belli oldu.

FIORENTINA İLE SERIE A'YA DÖNMÜŞTÜ

2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sessiz sedasız takımdan ayrılmıştı. Geleceği hakkında vereceği karar merak konusu olan 39 yaşındaki golcü, İtalya Serie A'ya dönerek, Fiorentina'ya imza attı.

EDIN DZEKO INTER'E GERİ DÖNÜYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Edin Dzeko, sezon sonu futbolu bırakmayı düşünüyor. Fiziksel durumuna göre kararını verecek olan tecrübeli yıldızın, şimdiden teknik direktörlük için kollarını sıvadığı kaydedildi. Haberin ayrıntılarında, golcü oyuncunun, eski takımı Inter'in yöneticileriyle yardımcı antrenörlük için şimdiden görüşmelere başladığı ve Milano ekibine döneceği aktarıldı.