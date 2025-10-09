İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız, bu sezonki performansıyla Avrupa'nın gündeminde olmayı sürdürüyor.

Ülke basınındaki haberlerde Juventus'un 20 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifi sunduğu ve Yıldız'ın da takımda kalmak istediği iddia edilmişti.

La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre, yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi.

Avrupa'nın büyük kulüplerinin de milli oyuncuyla ilgilenmesinin belirsizliği artırdığı belirtildi. Milli oyuncunun, Torino ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kenan Yıldız, bu sezon 8 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. 2 gol atan Yıldız, 4 de asist yaptı.