Görüşmeler tıkanmıştı! Victor Osimhen öyle bir şey yaptı ki: Galatasaray taraftarları heykelinin dikilmesini istiyor

Galatasaray, tarihi bir transfer için tüm kozlarını oynarken yönetici Abdullah Kavukcu, Napoli yetkilileri ile pazarlık yaptığı esnada Victor Osimhen sürece dahil oldu. İtalyan devinin tutumundan dolayı Victor Osimhen transferi için yapılan görüşmeler durdurulmuştu. Bu noktadan sonra Nijeryalı oyuncunun devreye girdiği kaydedildi.

VICTOR OSIMHEN İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, golcü oyuncu ile 15+10 milyon euro üzerinden anlaşmaya varırken, İtalyan kulübü ile de masaya oturdu. 75 milyon euroluk serbest kalma bedeline ilk etapta 50 milyon euro ve taksitlerle karşı öneri getiren Aslan, farklı ödeme planlarını sundu. Son olarak 15 milyon euro peşin, kalan 60 milyon euroyu 4 taksitte ödemek üzere taraflar el sıkışırken Napoli'nin son anda "Teminat mektubu" kozunu oynaması can sıktı.

Napoli cephesi, 2014'te Galatasaray'a sattığı Dzemaili ve Pandev transferinin ödemelerini zamanında alamadığı için bu kez banka teminatı istedi. Sarı- kırmızılılar ise ilk önce bunu vermeyeceğinin altını çizince Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten "Teminat yoksa Osimhen de yok" yanıtı geldi.

REST ÇEKTİ

Laurentiis sert tavrı Galatasaray'ı zor durumda bırakırken, devreye Victor Osimhen girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli ile Galatasaray arasındaki görüşme masasına görüntülü bağlanan Nijeryalı golcü, "Galatasaray'a gitmek istiyorum, kolaylık gösterin" restini çekti. Düğümün bugün çözülmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI

Victor Osimhen'in bu tavrı sonrası Galatasaray taraftarları, sosyal medyayı adeta yangın yerine çevirdi. Dünyaca ünlü golcünün, görüşmelere dahil olarak Napoli'ye rest çekmesinden dolayı taraftarlar kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı.