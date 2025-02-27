Gossip Girl'ün yıldızı genç yaşta hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Gossip Girl'ün yıldızı genç yaşta hayatını kaybetti

Gossip Girl dizisindeki Georgina Sparks rolüyle tanınan ünlü oyuncu, Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Michelle Trachtenberg'in genç yaşında ani ölümü sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Polis ve sağlık görevlilerinin "kalp krizi geçiren bir kadın için yapılan çağrıya yanıt verdiklerini ve Michelle'i hareketsiz buldukları belirtildi.

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MICHELLE TRANCTEBERG HASTA MIYDI?

Michelle Trachtenberg'in ölümüne yol açan bir hastalığın olup olmadığı şu anda belli değil. Henüz bir ölüm raporu açıklanmasa da biçok TV kanalı önlü oyuncunun karaciğer nakli geçirdiğini ve bu bu nedenle komplikasyonlar yaşıyor olabileceğini bildirdi.

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''39 VE HARİKA HİSSEDİYORUM''

Michelle Trachtenberg'in son paylaşımlarında belirgin bir kilo kaybı hayranlarının dikkatini çekmişti. Michelle Trachtenberg bunun üzerine geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söyleyerek bir paylaşım yapmıştı.

MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

Michelle Trachtenberg, 11 Ekim 1985'te New York'ta dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Trachtenberg, The Adventures of Pete & Pete adlı dizideki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, onu dünya çapında tanınan bir isim yapan asıl yapım, Gossip Girl dizisinde canlandırdığı Georgina Sparks karakteri oldu. Ayrıca, Buffy the Vampire Slayer, EuroTrip ve Harriet the Spy gibi projelerde de önemli roller üstlendi. Genç yaşta başladığı kariyerinde, oyunculuk yeteneğiyle birçok ödül kazanarak geniş bir takipçi kitlesi edindi.

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