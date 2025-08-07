GoTürkiye sosyal medyada dünyanın zirvesinde!

8 büyük platformda toplam 20,8 milyon takipçiye ulaşan GoTürkiye, artık dünyanın en etkili resmi turizm hesapları arasında 1 numara!

YOUTUBE’DA RAKİPSİZ LDİERLİK: 5,2 MILYON ABONEYLE ZİRVEDE!

GoTürkiye YouTube kanalı, 2025 yılının ilk 6 ayında elde ettiği %55’lik büyüme ile 763 milyon gösterime ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Etkileşim sayısı 54,9 milyondan 122,6 milyona yükselerek %123 oranında artış gösterdi. Takipçi sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı ve 2 milyon 110 bin abone sayısından 5 milyon 200 bine ulaşarak %146’lık bir büyüme kaydedildi. Bu etkileyici performans ile GoTürkiye, YouTube’da diğer ülke turizm tanıtım hesapları arasında açık ara lider konuma gelirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin VisitDubai, Suudi Arabistan’ın NEOMChannel, İsviçre’nin Switzerland ve Singapur’un visitSingapore hesaplarını da geride bıraktı.

TIKTOK’TA 1,4 MİLYAR GÖSTERİMLE ÜLKE HESAPLARI ARASINDA 1. SIRADA!

TikTok platformunda da benzer bir başarı elde edildi. 2024 yılının ilk 6 ayında 916 milyon olan gösterim sayısı, 2025’in aynı döneminde 1,4 milyara ulaşarak %53’lük bir büyüme kaydetti. Takipçi sayısı ise 3 milyon 464 binden 4 milyon 635 bine çıkarak %34 oranında arttı. Bu rakamlarla GoTürkiye TikTok hesabı, ülke tanıtım hesapları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Çin’in VisitBeijing ve Hong Kong’un DiscoverHongKong hesaplarının yanı sıra, Singapur’un Visit_Singapore ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin InAbuDhabi hesaplarını da geride bırakarak platformda birinci sıraya yerleşti.

INSTAGRAM’DA %127’LIK ETKİLEŞİM ARTIŞIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR!

Instagram’da da kayda değer bir yükseliş görüldü. 2024’ün ilk 6 ayında 538 milyon olan gösterim sayısı, 2025’in aynı döneminde 812 milyona çıkarak %51 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde etkileşim sayısı 62 milyondan, 141 milyona ulaşarak %127 oranında büyüme kaydetti. Takipçi sayısı ise 3 milyon 277 binden 3 milyon 784 bine yükselerek %15 oranında artış gösterdi. GoTürkiye Instagram hesabı, bu verilerle ülke bazlı tanıtım hesapları arasında ikinci sırada yer aldı.

SIGHT & SOUND SESSIONS: TÜRİYE’NİN GÜZELLİKLERİ MİLYONLARA MÜZİKLE ULAŞIYOR

GoTürkiye’nin Sight & Sound Sessions projesi, Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini müziğin evrensel diliyle buluşturarak küresel izleyiciye sunuyor. 2022 yılında hayata geçirilen projede Andrea Vanzo, Einmusik, Sébastien Léger, Oliver Koletzki, Kadebostany, Chris Luno, Sezer Uysal, Korolova ve Miss Monique gibi dünyaca ünlü DJ’ler yer aldı. Pamukkale, Akyaka, Tuz Gölü, Artvin, Side Antik Kenti ve Bolu gibi eşsiz destinasyonlarda çekilen bu özel performanslar YouTube üzerinde bugüne kadar 15,5 milyon görüntülenme ve 1,7 milyon saat izlenme elde etti. Proje, Türkiye’nin kültürel mirasını ve görsel çeşitliliğini müzikle birleştirerek etkili bir dijital tanıtım aracı haline geldi.

GOTÜRKİYE: ETKİLİ DİJİTAL STRATEJİYLE DÜNYA SAHNESİNDE

Tüm bu stratejik planlama, GoTürkiye’nin yalnızca YouTube, TikTok ve Instagram gibi popüler mecralarda değil, aynı zamanda Facebook, X (Twitter), WhatsApp, Douyin (Çin) ve VKontakte (Rusya) platformlarında da etkin bir şekilde yer almasıyla mümkün oldu. Bu çok kanallı yaklaşım sayesinde GoTürkiye, 8 ayrı sosyal medya platformunda toplam 20,8 milyon takipçiye ulaşarak küresel düzeyde güçlü ve sürdürülebilir bir etkileşim ağı kurdu.

TGA’nın( Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) çok katmanlı, yenilikçi ve veriye dayalı dijital stratejileri sayesinde Türkiye’nin dijital turizm tanıtımı, küresel rekabetin ötesine geçerek yeni bir boyuta ulaştı. GoTürkiye markası bugün artık yalnızca bir tanıtım kampanyası değil, Türkiye’nin kültürel zenginliğini dijital evrende temsil eden, ilham veren bir küresel marka haline geldi.