Göz alerjisi polen veya ev tozu akarları gibi pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkar. Mevsimsel yada yıl boyunca devam eden alerjik durumlarda kişi uzman doktora başvurmalıdır. Peki, göz alerjisi nedir? Göz alerjisi neden olur?

GÖZ ALERJİSİ NEDİR?

Göz alerjisi, bir kişinin gözlerinin çeşitli alerjenlere karşı aşırı tepki göstermesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Alerjenler, genellikle toz, polen, evcil hayvan tüyleri, küf sporları veya belirli kimyasal maddeler gibi çevresel unsurlardır. Göz alerjisi, genellikle mevsimsel alerjik konjonktivit veya yıl boyunca devam eden alerjik konjonktivit olarak adlandırılır.

Göz alerjileri genellikle mevsimlere bağlı olarak değişebilir ve çevresel faktörlere maruziyetle ilişkilidir. Tedavi genellikle antihistaminikler, göz damlaları veya alerjiye neden olan faktörlerden kaçınma yollarını içerir. Şiddetli durumlarda veya semptomlar devam ettiğinde, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmek önemlidir.

GÖZ ALERJİSİ NEDEN OLUR?

Göz alerjilerine neden olan başlıca faktörler şunlardır:

Özellikle bahar ve yaz aylarında havada bulunan polenler, birçok kişide mevsimsel göz alerjilerine neden olabilir. Bu duruma polen alerjisi veya saman nezlesi denir.

Evlerde bulunan ev tozu akarları ve onların döküntüleri, göz alerjilerine katkıda bulunan yaygın iç mekan alerjenleridir.

Kediler, köpekler ve diğer evcil hayvanların tüyleri, bazı insanlarda göz alerjilerini tetikleyebilir.

Özellikle nemli ortamlarda büyüyen küf mantarları, göz alerjilerine katkıda bulunabilir.

Hava kirliliği, duman ve toz gibi çeşitli çevresel kirleticiler de göz alerjilerine yol açabilir.

Bazı insanlar, makyaj ürünleri, parfümler veya göz damlalarındaki kimyasal maddelere karşı alerjik reaksiyonlar gösterebilir.

Bazı durumlarda, belirli gıdalara karşı duyarlılık göz alerjilerine neden olabilir.