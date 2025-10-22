Göz alerjisi (alerjik konjonktivit) ile Göz Kuruluğu Hastalığı (DED) arasındaki kritik bağlantı, uluslararası bilim camiasının gündemine oturdu.

Yapılan son araştırmalar, yaygın olarak görülen göz alerjilerinin, göz yüzeyindeki iltihaplanmayı tetikleyerek göz kuruluğuna neden olabileceğini ya da mevcut kuruluğu kötüleştirebileceğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER BAĞLANTIYI GÜÇLENDİRDİ

Alanın önde gelen bilimsel yayınlarından Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology'de yer alan bir derlemede, alerjik durumun, DED için bir risk faktörü olabileceğinin altı çizildi.

Araştırmacılar, alerjik reaksiyon sırasında salınan histamin ve diğer iltihabi medyatörlerin gözyaşı bezlerine zarar verebildiğini ve gözyaşı filminin dengesini bozarak hızlı buharlaşmaya yol açtığını ifade etti.

Göz kuruluğu ve oküler yüzey hastalıkları konusunda uluslararası kabul görmüş bir otorite olan Dr. Michael A. Lemp (Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Oftalmoloji Profesörü), alerji kaynaklı iltihaplanmanın, göz kuruluğu döngüsünün başlamasında veya şiddetlenmesinde kilit bir rol oynadığını belirtti.

Dr. Lemp, alerjinin neden olduğu sürekli kaşıntı ve göz ovuşturma hareketinin de göz yüzeyine mekanik hasar vererek durumu daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARINI DEĞİŞTİRDİ

Alabama Birmingham Üniversitesi Optometri Okulu Dekanı ve önde gelen göz kuruluğu uzmanlarından Dr. Kelly K. Nichols ise alerji ve göz kuruluğunun sıklıkla bir arada görüldüğüne dikkat çekti.

Dr. Nichols, özellikle alerjik iltihabın, gözyaşının yağlı katmanını üreten meibomian bezlerinin işlevini bozabileceğini belirten araştırmaların, tedavi yaklaşımlarının da bu iki durumu eş zamanlı ele alması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Dr. Nichols, "Birçok hastada alerji semptomlarını tedavi etmek, altta yatan göz kuruluğu bileşenini iyileştirmeye yardımcı olur. Ancak, alerji kaynaklı iltihabı ve gözyaşı filmi dengesizliğini aynı anda hedefleyen kombine tedaviler, uzun vadeli rahatlama için hayati önem taşıdı" ifadelerini kullandı.

Bilimsel camia, alerjik konjonktivitin kronik bir iltihabi sürece dönüşerek göz kuruluğu semptomlarını şiddetlendirmesini, hastaların yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren bir sağlık sorunu olarak kayda geçti.

Uzmanlar, hem alerjiye hem de kuruluğa yönelik kapsamlı bir teşhis ve tedavi protokolünün uygulanmasının önemini vurguladı.