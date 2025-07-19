Göz alıcı Eriksholm macerası oyuncuları mest etti

Eriksholm: The Stolen Dream, İsveç’in Göteborg kentinden 18 kişilik küçük bir ekibin geliştirdiği, 20. yüzyıl başlarında geçen kurgusal bir İskandinav kasabasında yaşananları konu alıyor. Oyuncular, hastalıktan yeni iyileşmiş genç Hanna karakterini yönetiyor. Hanna’nın kardeşi Herman, madenlerde çalışırken aniden ortadan kaybolur ve polisler Hanna’nın kapısını çalar. Kardeşini korumak için kaçmak zorunda kalan Hanna, Herman’ın neden peşinde olunduğunu anlamaya çalışırken Alva ve Sebastian adlı iki başka karakterle tanışır. Bu üçlü, kasabanın karanlık sırlarını ortaya çıkarmak için bir araya gelir. Oyun, hikâye anlatımını ön planda tutarken oyuncuları merak içinde bırakmayı başarıyor.

GÖRSEL VE TEKNİK BAŞARI

Eriksholm, Unreal Engine 5 teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş. MetaHuman ve Lumen ışıklandırma gibi modern araçlar sayesinde, oyunun görselleri büyük beğeni topluyor. Yalnızca 18 kişilik küçük bir ekibin ortaya koyduğu detay seviyesi, görsel açıdan büyük yapımlarla yarışıyor. Kasabanın sokakları, binaları ve iç mekanları titizlikle tasarlanmış ve oyunculara özgün bir atmosfer sunuyor. Ara sahnelerdeki mimik ve hareketler, karakterlerin duygularını güçlü biçimde yansıtıyor. Bu görsel kalite, oyunun atmosferini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

OYNANIŞ VE TAKTİK

Eriksholm, klasik taktik oyunları gibi geniş açık dünyalar veya özgür sandbox deneyimi sunmuyor. Daha çok doğrusal ve hikâye odaklı bir stealth macera oyunu olarak tanımlanabilir. Oyuncular, çeşitli araç ve yetenekler sayesinde bulmacaları çözerek ilerliyor. Hanna, dar havalandırma boşluklarından geçebilir ve düşmanlarını zehirli oklarla etkisiz hale getirebilir. Alva kargı ve tırmanma becerilerine sahipken Sebastian, sessiz yakın dövüşte uzman bir yüzücü olarak görev yapıyor. Oyunda düşmanların hareketlerini takip etmek, dikkat dağıtmak ve saklanmak kritik önem taşıyor. Hatalar hemen cezalandırılıyor ancak bu durum oyuncuyu yıldırmıyor, aksine deneme yanılma ile ilerlemek teşvik ediliyor. Ayrıca oyunda toplanabilir notalar ve gizli nesneler, hikâyeye dair ekstra bilgiler sunarak deneyimi zenginleştiriyor.

Eriksholm: The Stolen Dream, hikâyesi ve atmosferiyle özellikle taktik ve macera türü oyunları sevenlerin listesinde yer alacak. Oyun yaklaşık 10-12 saatlik ana senaryo süresiyle, yan içeriklerle birlikte 15 saate kadar oynanabiliyor. Şu anda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için erişilebilir durumda.