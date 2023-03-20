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Göz altı koyu halkalar nasıl geçer? Göz altı koyu halkalarına ne iyi gelir?

Göz çevresinde en çok rastlanan sorunlardan biri de göz altı koyu halkalardır. Koyu halkalardan şikayetçi kişiler daha aydınlık bir görünüm için ne yapmak gerektiğini araştırıyor. Peki, göz altı koyu halkalar nasıl geçer? Göz altı koyu halkalarına ne iyi gelir?

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:51
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Göz altı koyu halkalar nasıl geçer? Göz altı koyu halkalarına ne iyi gelir?

Göz altı koyu halkalar nasıl geçer? Göz altı koyu halkalarına ne iyi gelir?
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Göz çevresinin daha aydınlık ve canlı görünmesi için pek çok bakım yöntemi mevcuttur. Göz çevresi koyu halkalardan mustarip kişiler göz altı koyu halkaları için doğru bakım yöntemlerini araştırıyor. Peki, , göz altı koyu halkalar nasıl geçer? Göz altı koyu halkalarına ne iyi gelir?

Göz çevresi bakımında kullanabileceğiniz birçok bakım ürünü var. Bunun yanı sıra göz çevresi bakımında kullanılan bazı doğal yöntemler, kırışıklıkları ve ince çizgileri yok ediyor. Ayrıca göz çevresindeki koyu halkaların görünümünü de azaltıyor. Peki, göz çevresi bakımı nasıl yapılmalı?

GÖZ ALTI KOYU HALKALARINA NE İYİ GELİR?

SALATALIK DİLİMLERİ

Salatalık nemlendirici özelliği ile hassas göz çevresine koruma sağlar. Soğuk salatalık dilimlerini gözlerinizin üzerinde 10-15 dakika bekletin.

Salatalık, koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilecek doğal cilt aydınlatıcı ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

ÇAY POŞETLERİ

Çay poşetleri yorgun gözlerinizi dinlendirir. Gözlerdeki şiş ve yorgun görünümünü ortadan kaldırır. Kullanılmış çay poşetlerini (soğutulmuş) 10-15 dakika gözlerinizin üzerine koyun. Çay, göz çevresindeki şişliği ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek kafein ve antioksidanlar iç

SOĞUK KOMPRES

Göz çevresine düzenli aralıklarla soğuk kompres uygulamak göz çevresini rahatlatır. Şişliği azaltmak ve bölgeye kan akışını iyileştirmek için soğuk suya batırılmış bir bez gibi soğuk kompres kullanın.

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağı cilt ve göz çevresindeki kırışıklıkları açar. Göz çevresini besler ve nemlendirir. Aydınlık ve canlı bir göz çevresine sahip olmanıza yardımcı olur.

Gözlerinizin altına birkaç damla badem yağı sürün ve birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Badem yağı, koyu halkaları azaltmaya ve cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek E Vitamini açısından zengindir.

DOMATES SUYU

Domates suyu içeriği sayesinde göz çevresini besler. Hassas göz çevresini onarır. Kırışıklıkları açar. İnce çizgilerin oluşmasını engeller.

Eşit miktarda domates suyu ve limon suyunu karıştırın ve bir pamuk yardımıyla göz altı bölgesine uygulayın.

Durulamadan önce 10-15 dakika bekletin. Domates suyu, cildi aydınlatmaya ve koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan likopen içerir.

GÜL SUYU

Gül suyu cilt için doğal bir tonik görevi görür. Bunun yanı sıra göz çevresini de yatıştırır ve bu bölgeyi nemlendirir.

Pamukları gül suyuna batırın ve 10-15 dakika gözlerinizin üzerinde bekletin. Gül suyunun cilt üzerinde serinletici ve yatıştırıcı bir etkisi vardır ve göz çevresindeki iltihabı ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.

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